En un par de días nuestras rutinas cambiaron drásticamente. La preocupación y el miedo se apropiaron de muchos de nosotros. En estos momentos la información confiable y veraz es una herramienta tan importante como los cuidados higiénicos y el aislamiento social. Ni los guantes de látex ni los barbijos está indicados para el Coronavirus. Su uso puede ser contraproducente.

Hace cuatro días no salía a la calle. Como tantos otros sectores, los trabajadores de prensa estamos exceptuados de la restricción total de circulación, pero, para extremar cuidados, desde el martes casi todos mis compañeros y yo estamos trabajando desde casa.

Hoy por la mañana, por razones laborales, fui hasta el diario y dos cosas me llamaron mucho la atención. Por un lado, la gran cantidad de personas que crucé en el camino y, por otro, los barbijos y guantes de látex que varias de ellas llevaban puestos.

Hasta ahora, asociaba ese tipo de escenas a las imágenes que habitualmente nos llegan desde China (mucho antes del Coronavirus), México u otros países del mundo muy complicados con la contaminación ambiental.

Como casi todos, jamás pensé en vivir una situación como la actual. Pero ya no se trata de escenas lejanas que nunca nos van a afectar. La pandemia es una realidad, está entre nosotros y debemos combatirla entre todos, con solidaridad y seriedad.

En momentos de emergencia como el que nos toca vivir la información confiable y veraz es una herramienta tan importante como los cuidados higiénicos y el aislamiento social, recomendado por todos, del Presidente para abajo, por todos.

¿Sirven para algo los barbijos y los guantes de látex? ¿Nos previenen del Coronavirus?

No tengo idea. Por eso, qué mejor que consultar con un especialista. Igual de predispuesto que siempre, el médico cirujano y actual concejal del Frente Creer Entre Ríos, Juan Boari, fue claro en su respuesta: “No está indicado para el vecinos común, ni usar guantes ni usar barbijo”.

“Menos si hablamos del barbijo común, porque no protege nada, a la hora está humedecido por la saliva y no imposibilita el pasaje del virus. La única indicación de uso de barbijo es para el paciente portador del virus, para que no lo desparrame cuando habla, porque cuando uno habla saliva. Y, el otro caso, es para el personal médico, el barbijo N95, cuando va a hacer alguna instrumentación en la vía oral del paciente. Pero, incluso, ese barbijo el personal médico debe usarlo con gafas, un camisolín y una serie de herramientas de protección”, aclaró Boari.

Respecto al uso de guantes de látex, el cirujano tampoco aconsejó su utilización. “Es contraproducente, porque si bien la persona protege sus manos, suele pasar que con los guantes puestos, al pensar que está protegida, se toca la cara, y el virus que está en el guante pasa a estar en su cara. Es peor”.

Por otra parte, el especialista se refirió a una situación que se ha vuelto habitual en los últimos días: los policías de barbijo y guantes. “Ni para el personal policial, ni para el de Defensa Civil se indica el uso de estos elementos”, aseguró. Y argumentó: “si los utilizan los tendrían que descartar a cada momento, porque si tocan plata o cualquier superficie que tenga el virus deberían desecharlo, no sirve”.

Para quienes no deben cumplir funciones esenciales, quienes deben respetar el aislamiento social obligatorio, la recomendación es clara y sencilla: “Deben quedarse en casa, lavarse las manos frecuentemente y ponerse alcohol en gel”. (ElDía)