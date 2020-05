Si bien en Génesis24 ya veníamos anunciando sobre este posible nuevo caso, en las últimas horas, según pudimos constatar oficialmente, se confirmó el cuarto caso de dengue detectado en nuestra localidad de Caseros, resultando este: REACTIVO.

Lamentablemente Caseros es la localidad del departamento Uruguay que, en proporción con cantidad de habitantes, más casos de dengue ha registrado, siendo solo Concepción del Uruguay la ciudad del departamento donde también se han detectados casos positivos de dengue, pero apenas 8 hasta el último día de abril. En la provincia ya pasó el millar el número de casos positivos de dengue.

Por otro lado, fuentes oficiales no confirmaron hasta el momento haya nuevos casos posibles de dengue en estudio, aunque esto es todo muy dinámico y de un día a otro puede variar de acuerdo a los resultados clínicos que vayan surgiendo, lo cierto y concreto es que hasta la fecha no hay casos sospechosos en estudio. Lo que sí, desde que se tomó conocimiento del primer caso sospechoso en nuestra localidad, el pasado viernes 17, automáticamente al otro día se conformó a nivel local el grupo de tareas con autoridades y personal sanitario y municipal, para comenzar no solo con los bloqueos correspondientes, sino con una campaña más abarcativa de fumigación, en principio por las zonas afectadas para continuar con una fumigación total del pueblo, vía terrestre por ahora, la cual según se informó a Génesis24 se complementará el próximo miércoles 6 de mayo a realizarse con personal de salud provincial.

Si bien vale reconocer el trabajo que se está llevando adelante para combatir esta grave problemática en la localidad, el cual corresponde. También es de suma importancia y relevancia, para que este de los resultados que todos deseamos, la colaboración de cada vecino, haciéndose cargo de su propia zona habito –su domicilio-, ya sea manteniendo el pasto corto, los patios y terrenos limpios y evitar cualquier estancamiento de agua en recipientes, por pequeños que estos sean.