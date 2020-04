Las consultas en el buscador sobre algunos de los indicadores del COVID-19 se incrementaron en los últimos meses.

Todos los días, millones de personas en todo el mundo escriben sus síntomas de salud en Google. Podemos usar estas búsquedas para ayudar a detectar brotes desconocidos de COVID-19, particularmente en partes del mundo con infraestructura de prueba deficiente.

Para ver la información potencial a la vista de los datos de Google, considere las búsquedas de “No puedo oler”. Ahora hay pruebas sólidas de que la anosmia, o pérdida del olfato, es un síntoma de COVID-19, y algunas estimaciones sugieren que del 30 al 60 por ciento de las personas con la enfermedad experimentan este síntoma. En los Estados Unidos, en la semana que terminó el sábado pasado, las búsquedas de “No puedo oler” fueron más altas en Nueva York, Nueva Jersey, Luisianay Michigan, cuatro de los estados con mayor prevalencia de COVID-19. De hecho, las búsquedas relacionadas con la pérdida del olfato durante este período coincidieron casi perfectamente con las tasas de prevalencia de la enfermedad a nivel estatal.

Vasileios Lampos, un informático del University College de Londres, y otros investigadores han descubierto que un grupo de búsquedas relacionadas con los síntomas (pérdida de olfato, fiebre y falta de aliento) han rastreado brotes en todo el mundo.

Debido a que estas búsquedas se correlacionan tan fuertemente con las tasas de prevalencia de la enfermedad en partes del mundo con pruebas razonablemente buenas, podemos usar estas búsquedas para tratar de encontrar lugares donde es probable que se hayan perdido muchos casos positivos.

Considere Ecuador. Los datos oficiales dicen que si bien Ecuador tiene una de las tasas más altas de casos de COVID-19 per cápita en América del Sur, tiene una tasa de casos más baja que los Estados Unidos, Canadá, Australia, Irán y la mayor parte de Europa.

Al mismo tiempo, los ecuatorianos ahora realizan más búsquedas relacionadas con la pérdida del olfato que cualquier otro país del mundo, una vez que se ajusta a las búsquedas totales de Google. Las búsquedas de “no puedo oler” son unas 10 veces más altas por búsqueda de Googleen Ecuadorque en España, a pesar de que Ecuadorinforma oficialmente más de diez veces menos casos de COVID-19per cápita que España. Los ecuatorianos también están cerca de la cima en las búsquedas de fiebre, escalofríos y diarrea.

Los datos de búsqueda, en otras palabras, sugieren que Ecuadorpuede ser aún más epicentro de COVID-19 de lo que dicen los datos oficiales. Eso podría ayudar a explicar los videos recientes que se han compartido en las redes sociales de cuerpos apilados en la calle en Guayaquil, una ciudad portuaria en Ecuador.

Si bien parece haber información importante sobre la prevalencia de COVID-19en los datos de búsqueda, debemos tener mucho cuidado al construir modelos basados en estos datos y aprender de los intentos anteriores que pretendieron utilizar estos datos para medir la propagación geográfica de diferentes enfermedades.

En un artículo de 2009 publicado en Nature, los investigadores demostraron que las búsquedas de Googlerelacionadas con la gripe habían seguido de cerca los datos semanales sobre las tasas de influenza de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades. Los investigadores utilizaron estos términos de búsqueda para construir un modelo que intentara ayudar a detectar epidemias antes de que se recopilaran los datos oficiales.

Aunque el modelo funcionó inicialmente, tuvo problemas durante la pandemia de gripe H1N1 2009. El problema era que la gripe aparecía en las noticias con tanta frecuencia que muchas personas buscaban la gripe no porque sintieran síntomas sino porque sintieran curiosidad o miedo. La preocupación por la gripe y las búsquedas de Googlesobre la gripe estaban más en el aire que la gripe real.

Recientemente, los académicos han producido nuevos métodos para mejorar el modelo de prevalencia de enfermedades basado en Googley ayudar a revivir el proyecto de seguimiento de la gripe. Han descubierto que es crucial introducir los tipos de búsquedas que probablemente sean informes de síntomas en lugar de búsquedas relacionadas con noticias.

Estas herramientas están siendo utilizadas en este momento por investigadores que estudian cómo las búsquedas podrían rastrear COVID-19. Las búsquedas como “No puedo oler” son particularmente útiles porque la forma de la consulta sugiere que alguien puede tener la enfermedad, mientras que otras consultas relacionadas con la pérdida del olfato pueden sugerir curiosidad en el tema.

Hay otra forma en que podemos usar los datos de búsqueda durante esta pandemia: para comprender mejor los patrones de síntomas de la enfermedad. Nuestra comprensión de la progresión de los síntomas de la enfermedad aún se está desarrollando. Se necesitaron hasta el 20 de marzo para recibir informes generalizados de la relación entre COVID-19y la pérdida de olfato en la superficie, aunque ahora parece estar entre los síntomas más comunes.

Ya hay alguna evidencia de que las pistas de este síntoma fueron evidentes anteriormente en los datos de búsqueda. Joshua Gans, profesor de la Rotman School of Managementde la Universidad de Toronto, descubrió que las búsquedas de “non sento odori” (“No puedo oler”) se elevaron en Italia días antes de que el síntoma apareciera en las noticias. Irán también vio un enorme aumento en las búsquedas relacionadas con la pérdida del olfato semanas antes de que los informes de los medios sobre el síntoma se volvieran comunes.

Esta no habría sido la primera vez que los patrones de síntomas eran evidentes en las consultas de búsqueda antes de que la comunidad médica los reconocierapor completo. En 2016, los investigadores informaron que los patrones sutiles de búsqueda de síntomas podrían predecir futuros pacientes con cáncer de páncreas. Si una persona buscaba indigestión y más tarde dolor abdominal, por ejemplo, corría el riesgo de buscar más adelante “simplemente diagnosticada con cáncer de páncreas”. Muchos de los patrones de sincronización precisos de los síntomas que conducen a diagnósticos de cáncer de páncreas no se entendían previamente.

He pasado la última década como científico de datos estudiando cómo las búsquedas de Googley otras fuentes de datos digitales pueden ayudarnos a medir una variedad de resultados sociales y de comportamiento. Si bien no soy un experto médico, el profesor Gans y otros me motivaron a explorar si las búsquedas en Google podrían dar indicios de síntomas de COVID-19que aún no se han informado oficialmente. Creo que he encontrado un síntoma candidato que puede venir con la enfermedad para al menos una pequeña fracción de pacientes.

Primero, descargué datos de búsqueda de Googlea nivel estatal en la semana anterior para docenas de síntomas que reuní de medicinenet.com. Luego, medí qué búsquedas estaban más relacionadas con la tasa de prevalencia de la enfermedad de un estado. En otras palabras, exploré la cuestión de qué síntomas se están buscando ahora en números inusualmentealtos en estados con tasas inusualmentealtas de COVID-19.

Las tres búsquedas más relacionadas con las tasas de enfermedad de COVID-19no fueron una sorpresa: pérdida de olfato, fiebre y escalofríos. La quinta y sexta búsqueda tampoco fueron una gran sorpresa: congestión nasal y diarrea, que también han recibido mucha atención como síntomas de COVID-19.

Sin embargo, la búsqueda del cuarto lugar fue una sorpresa: dolor ocular, que no ha atraído mucha atención como un posible síntoma de la enfermedad. Las búsquedas de “me dolieron los ojos” durante la semana anterior fueron más altas en Nueva York, Nueva Jersey, Connecticut, Luisianay Michigan. Tales búsquedas parecen haber aumentado en las últimas dos semanas casi exclusivamente en partes del país que han alcanzado tasas muy altas de COVID-19(aunque los datos son bastante ruidosos y el aumento no es tan grande como lo es para algunos otros síntomas).

Ha habido algunos informes de problemas relacionados con los ojos relacionados con COVID-19. Un artículo del 31 de marzo basado en un estudio de 38 pacientes en China informó que un tercio de los pacientes luego se sometieron a pruebas de irregularidades oculares. También ha habido informes recientes de conjuntivitis en 1-3 por ciento de los pacientes con COVID-19. Sin embargo, las búsquedas relacionadas con el ojo rosado no muestran una relación geográfica tan fuerte con las tasas de COVID-19 como el dolor ocular. De hecho, todas las quejas relacionadas con los ojos, excepto el dolor que observé, muestran poca o ninguna relación con las tasas de coronavirus.

¿Los datos de búsqueda de Google realmente significan que el dolor ocular es un síntoma de COVID-19? No necesariamente. Puede haber otras razones por las cuales las personas en estas partes del país están buscando dolor ocular. Sin embargo, probé explicaciones alternativas que la gente me sugirió, y no se ajustaban a los datos. Las búsquedas no parecen ser impulsadas por alergias; no están relacionados con las concentraciones de polen. Tampoco parecen ser conducidos por personas que se quedan en casa y miran más las pantallas; las tasas de búsqueda de dolor ocular no se correlacionan con los datos de teléfonos celulares que han medido reducciones recientes en el movimiento.

Es difícil imaginar que solo la curiosidad esté impulsando la relación entre el dolor ocular y las tasas de prevalencia de COVID-19. Otros síntomas potenciales que han recibido mucha atención de los medios no muestran una relación estatal tan fuerte con las tasas de prevalencia de COVID-19.

También hay alguna evidencia de dolor ocular como síntoma de COVID-19en las búsquedas en otras partes del mundo. En particular, las búsquedas de dolor ocular aumentaron más de cuatro veces en España entre mediados de febrero y mediados de marzo y aumentaron alrededor del 50 por ciento en Irán en marzo. En Italia, las búsquedas de “bruciore occhi” (“ardor en los ojos”) fueron cinco veces superiores a sus niveles habituales en marzo. (Para examinar datos en todo el mundo, utilizo principalmente el tema “dolor ocular” de Google, que agrupa muchas búsquedas diferentes en varios idiomas relacionados con el tema. Dado que Google informa de diferentes muestras aleatorias de sus datos para diferentes solicitudes de datos, he promediado varias muestras diferentes).

Creo que los datos de búsqueda ofrecen evidencia sugestiva de que el dolor ocular puede ser un síntoma de la enfermedad. Sin embargo, solo podría afectar a una pequeña fracción de pacientes con COVID-19. El volumen de búsqueda general para el dolor ocular, a pesar de aumentar sustancialmente en los puntos calientes de COVID-19, permanece muy por debajo del volumen de búsqueda de otros síntomas. En Nueva York, ahora hay aproximadamente un sexto de búsquedas relacionadas con el dolor ocular y búsquedas relacionadas con la pérdida del olfato.

No obstante, los médicos y los funcionarios de salud pública probablemente deberían observar de cerca la relación entre COVID-19 y el dolor ocular. Por lo menos, debemos entender por qué con frecuencia hay un gran aumento en las personas que le dicen a Googleque les duelen los ojos cuando los casos conocidos de COVID-19en una ubicación aumentan a niveles extremadamente altos.

Más personas pueden estudiar las tendencias de búsqueda en todo el mundo para ayudarnos a aprender sobre COVID-19. En 2006, Googlelanzó Google Trends, una herramienta pública que la comunidad de investigadores puede usar para estudiar datos de búsqueda anónimos y agregados. Así es como encontré todo lo que informé en esta pieza. Es plausible que los científicos de datos, expertos médicos o incluso detectives de datos aficionados puedan encontrar datos importantes sobre la enfermedad de COVID-19aquí o en otros grandes conjuntos de datos.

* Seth Stephens-Davidowitzes economista, autor de “Everybody Lies: Big Data, New Data y What the Internet Can Tell Us About We Are Really Are”.

