Entre Ríos se ubicó entre las provincias con mejor desempeño del país en el consumo de combustibles

Al respecto, el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, dijo que, «en un escenario donde el consumo de combustibles retrocedió a nivel nacional, que Entre Ríos haya registrado un crecimiento del 1,3 por ciento es una señal positiva. Es un indicador que refleja movimiento, producción y una economía que mantiene dinamismo», afirmó.

Según los datos difundidos por el sector, mientras el consumo de combustibles cayó un 2,9 por ciento en todo el país, Entre Ríos se ubicó entre las únicas cuatro provincias con crecimiento, junto con Neuquén, Tierra del Fuego y Mendoza.

Bernaudo señaló que este indicador está estrechamente vinculado con la actividad económica, ya que refleja la circulación de personas, el transporte de cargas y el nivel de producción.

«Sabemos que todavía queda mucho por hacer, pero estos datos muestran que Entre Ríos está transitando un camino distinto al promedio nacional. Detrás de estos números hay productores, transportistas, comerciantes y empresas que siguen apostando e invirtiendo en la provincia», sostuvo.

Finalmente, el ministro remarcó que «el desafío es consolidar esta tendencia, seguir generando condiciones para el desarrollo del sector privado y acompañar a quienes producen y generan empleo. Cada indicador positivo fortalece la confianza para continuar creciendo».