Realizaron en Victoria una jornada taller sobre producción de miel orgánica y valor agregado

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la provincia, la Municipalidad de Victoria, la cooperativa apícola Huerta Sana, la Organización Internacional Agropecuaria (OIA) y la firma Grúas San Blas. El encuentro buscó difundir las ventajas competitivas que ofrece la certificación orgánica y promover el desarrollo de la apicultura con valor agregado en el territorio entrerriano. La apertura formal estuvo a cargo de José Carlos Basaldúa, coordinador de Políticas Agropecuarias de Entre Ríos, y de María Inés Moreira, responsable del área de producción orgánica local.

En ese marco, Basaldúa destacó que «la producción orgánica representa una oportunidad para agregar valor, diversificar la producción y responder a una demanda creciente de alimentos diferenciados. Nuestro objetivo no es solamente brindar información, sino generar un espacio de encuentro entre productores, organismos técnicos, entidades certificadoras y empresas que permita iniciar un trabajo conjunto para que más apicultores entrerrianos puedan incorporarse a la producción orgánica». El funcionario subrayó que este tipo de jornadas resultan fundamentales para fortalecer el desarrollo del sector en Entre Ríos.

Durante la jornada, los responsables nacionales de las áreas de producción orgánica y de apicultura de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación presentaron un panorama actualizado de la actividad apícola en Argentina. Los técnicos detallaron las potencialidades geográficas que presenta la provincia para el desarrollo de este sistema y las opciones de inserción comercial que ofrecen los mercados nacionales e internacionales para las mieles diferenciadas.

Por su parte, la directora de Desarrollo Productivo, Económico y Sustentable de Victoria, Pamela Padularrosa, expuso las características productivas del territorio y las condiciones ambientales que ofrece la región de islas para el desarrollo de las colmenas. Posteriormente, integrantes de la cooperativa apícola Huerta Sana compartieron la experiencia que vienen desarrollando en el departamento, destacando el potencial de la flora nativa local para avanzar de forma segura hacia esquemas definitivos de producción orgánica libre de contaminantes.