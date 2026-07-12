Caseros: Llega la «Kermés de Invierno» de los talleres municipales

En el marco de las vacaciones de invierno, la Municipalidad de Caseros llevará adelante la “Kermés de Invierno”, una propuesta que reunirá a los distintos Talleres Municipales con la exhibición de los trabajos realizados en esta primera parte del año y diversas actividades para toda la familia.

La actividad se desarrollará el martes 14 de julio en el Predio del Ferrocarril, comenzando a las 13:00 horas, y contará con la participación de los talleres de Pastelería, Costura, Las TICS y Nosotros, Activamente, Recicleteando, Crochet, y Arte y Pintura.

Durante toda la jornada permanecerán abiertas las muestras de los talleres Activamente, Crochet, y Arte y Pintura.

Cronograma de Actividades:

* 13:30 hs: Elaboración de pionono SIN TACC.

Actividad con cupos limitados e inscripción previa: https://forms.gle/ GdLYPobrGjGyCqRQ7

GdLYPobrGjGyCqRQ7 * 14:00 hs: el Taller “Las TICS y Nosotros” desarrollará una actividad sobre el uso de códigos QR y otros contenidos trabajados durante el año.

* También a las 14:00 hs, Taller Recicleteando (niños): confección del personaje Olaf en porcelana fría.

* 15:30 hs: Taller Recicleteando (adultos): actividad de porcelana fría.

* 16:00 hs: Cierre de la jornada con el desfile de los talleres de Costura y Crochet.

La Kermés de Invierno será una excelente oportunidad para conocer el trabajo que realizan los Talleres Municipales, compartir una tarde recreativa durante las vacaciones de invierno y disfrutar del talento, la creatividad y el compromiso de quienes forman parte de estos espacios de aprendizaje.

La entrada será libre y gratuita.

Comparte esto: Twitter

Facebook

