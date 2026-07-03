Las ventas de junio en Entre Ríos marcan baja de precios del 3,77%

El resultado de los remates de hacienda en pie de junio en la provincia reflejan una nueva tendencia descendente en los valores de las distintas categorías, consolidando un escenario de ajuste que, si bien continúa siendo moderado, ya se observa de manera sostenida.

La sentencia surge del informe habitual de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos; y suman que el promedio general registró una baja del 3,77% respecto del mes anterior, con retrocesos en la mayoría de las categorías comercializadas. Si bien no se trata de caídas pronunciadas, los números evidencian un mercado que mantiene cierta cautela, con una demanda más selectiva y valores que encuentran dificultades para sostener los niveles alcanzados meses atrás.

Entre las principales categorías de invernada, los terneros de 150 a 180 kilos promediaron $5.520,33 por kilogramo, con una merma del 5,43%, mientras que los terneros de 190 a 240 kilos alcanzaron los $4.910, retrocediendo 7,18%. En el caso de las hembras, las terneras de 150 a 180 kilos se ubicaron en $5.351,87 (-1,99%) y las de 190 a 240 kilos en $4.898 (-3,36%).

También se observaron bajas importantes en las categorías de recría y consumo. Los novillitos promediaron $4.188,33, con una disminución del 5,88%, mientras que los novillos cerraron en $3.754,83, registrando la mayor caída mensual entre las categorías de hacienda para faena, con un 7,97%. Las vaquillas, por su parte, alcanzaron un promedio de $4.072, retrocediendo 7,87%.

En las categorías de vientres y conserva, las vacas promediaron $2.857,44 (-0,84%), las vacas con cría se comercializaron en un promedio de $809.167 por pieza (-3,01%), mientras que las vacas conserva fueron una de las excepciones del mes, con un incremento del 0,89%, alcanzando los $2.224,38 por kilogramo. Los toros también mostraron un leve comportamiento positivo, con un promedio de $2.926,69, lo que representa una suba del 1,13%.