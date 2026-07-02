Concepción del Uruguay: Recuperan moto robada y dos menores fueron demorados

Un rápido y eficaz procedimiento policial llevado a cabo a primera hora de hoy permitió recuperar un motovehículo que había sido sustraído minutos antes y poner a disposición de la Justicia a dos adolescentes involucrados en el hecho. El operativo contó con la intervención del personal de la Comisaría Segunda y la Comisaría de Minoridad.

Según se confirmó a Génesis24, el ilícito se registró aproximadamente a las 06:05 horas en las inmediaciones de calle Posadas. La damnificada denunció que había regresado a su vivienda y dejó su motocicleta —una Brava Nevada de 110 cc, color azul— estacionada en la vereda por unos breves instantes debido a que planeaba volver a salir. Sin embargo, al salir de la finca, constató que el vehículo ya no se encontraba en el lugar.

En medio de la desesperación por el robo, la propietaria logró entrevistarse con dos barrenderas que realizaban tareas de limpieza en la zona. Las trabajadoras aportaron un dato fundamental: indicaron haber visto a dos sujetos con vestimentas oscuras que llevaban una motocicleta de idénticas características «de tiro» por calle Smith en sentido norte.

Con la descripción aportada, los móviles policiales iniciaron de inmediato un intenso patrullaje por la zona. Al llegar a la intersección de Ejército de los Andes y Grierson, los uniformados divisaron debajo del techo de una vivienda a dos sospechosos que coincidían plenamente con las características irradiadas, junto al rodado robado.

Al percatarse de la presencia de los efectivos, uno de los sospechosos intentó refugiarse dentro del inmueble. Los agentes actuaron con rapidez y lograron aprehender en el patio delantero al primero de ellos, un adolescente de 15 años. Al verificar el número de patente y los datos del rodado, se confirmó que se trataba efectivamente de la moto Brava Nevada denunciada como robada hacía minutos.

Momentos después, la propietaria de la finca colaboró activamente con el procedimiento policial al exigirle al segundo implicado que saliera de la vivienda. Allí se procedió a la detención del restante partícipe del hecho, un menor de 14 años.

El hecho fue comunicado de inmediato a la Fiscalía Auxiliar en turno. La magistratura interviniente dispuso las siguientes directivas de rigor, ambos adolescentes fueron derivados a la sede de la Comisaría de Minoridad para los trámites legales correspondientes y su posterior entrega a sus progenitores. Asi tambien se procedió al secuestro formal de la motocicleta, la cual, tras las pericias básicas, fue devuelta de forma inmediata a su legítima dueña.

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