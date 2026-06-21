Femicidio en Mansilla: los elementos que culpabilizan a Brondino

Daiana Magalí Mendieta salió de su casa, en Gobernador Mansilla, en el departamento Tala, la noche del 3 de octubre de 2025 cerca de las 20 y su familia no volvió a tener noticias de ella sino hasta el martes 7, a mediamañana, cuando fue hallada sin vida, arrojado su cuerpo al fondo de un pozo de agua abandonado de una casa deshabitada, ubicada a 6 kilómetros del pueblo.

El caso logró conmover a la opinión pública del país y durante algunas semanas Gobernador Masnilla se vio convulsionada. El domingo 5 de octubre de 2025 la Justicia y la Policía comenzaron de a poco a desentrañar el caso: ese día se allanó la casa de un vecino del pueblo, Gustavo Brondino, un hombre de 55 años, casado y con hijos, a quien todos conocen como «Pino». Quedó bajo la sospecha de ser el autor del femicidio.

Brondino está con prisión preventiva en la Unidad Penal de Gualeguay.

Emilse Reynoso, de la Unidad Fiscal de Rosario del Tala, a cargo de la investigación, habló con el periodista Fernando Gervasoni, del programa «Al Frente» que se emite por la Asociación Entrerriana de Televisión (AET), y dio destalles de la marcha del caso. Dijo Reynoso que un análisis inmediato no bien se reportó la desaparición de la chica «respecto de sus últimas comunicaciones se da con quien hoy es imputado y que entonces era sospechado, y es lo que habilitó ese primer pedido de allanamieto que se hizo ese mismo día domingo 5 de octubre».

-Se habló de un disparo, después la autopsia dijo otra cosa como causa de muerte.

-Eso está vinculado al examen que se hace en el lugar, teniendo en cuenta las condiciones a partir de las lesiones que presentaba. En principio se sospechó que podía tratarse de un disparo, después la autopisia determina cuál fue la causa de muerte.

-¿El celular de Daiana no se encontró nunca?

-No. El celular de Daiana no se encontró. De hecho, eso ha sido uno de los actos de entorpecimiento en esta investigación de suma importancia, en tanto el teléfono celular prácticamente contiene toda la inforamción. Lo que se hizo fue llevar a cabo una dúplica de la tarjeta SIM con el objeto de poder encontrar elementos de interés. Y se encontró información, y lo que se está haciendo ahora es analizar esa información juntamente con el resultado pericial del teléfono celular de quien está imputado.

-¿Cómo está calificada la causa?

-Está ccalificada como un homicidio doblemente calificado, por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, lo que conocemos como femicidio, y por otro agravante que es alevosía en función de las circunstancias que nosotros sostenemos que ocurrió el hecho.

-Prervio al hecho, ¿hubo comunicaciones entre el imputado y Daiana?

-Sí, y ese es justamente uno de los elementos que nos llevó en un primer momento a requerir la medida de allanameinto en el domicilio del imputado. Y lo que se está haciendo desde el momento cero de la investigación, incluso desde antes de encontrar a Daiana sin vida, es reconstuir no solamente lo que tiene que ver con el hecho en sí mismo, sino todas las circunstacnasi que rodearon el caso.

-¿Se halló material genético de Daiana en la camioneta de Brondino?

-Sí, durante los primeros días de la investigación, entre las evidencias, hubo una inspección de la camioneta; también se hizo con posterioridad al hallazgo de Daiana se diligenciaron otros allanamientos, porque, al reconstruir los movimientos del imputado, pudimos advertir que elementos del vehículo no se hallaban en el vehículo al momento del secuestro, sino que fueron llevados a otro lugar. Se avanzó, se allanó ese otro lugar y se encontraron elementos del vehículo, un plástico que cubre la caja de la camioneta, y allí se halla material genético. Fue un acto de entorpecimeinto de la investigación.

-¿Brondino no ha declarado?

-Todavía no. Es un derecho que tiene, guardar silencio. En este y en todos los casos, es obligación del Ministerio Público Fiscal acreditar la ocurrencia y la autoría de los hechos.

-¿Usted entiende que Brondino ha planificado todo esto?

-Es lo que nosotros, con todas las evidencias que estamos colectando, queremos acreditar.

-¿Descartan la participacion de otra persona?

-En principios, a partir de las eidencias, no surge la particiapcion de otra persona. Pero como estamos en etapa de investigación, no es algo que podamos descartar. Sí en un comienzo se abordaron otras líneas investigativas, y esas otras líneas investigativas, que la defensa aportó en la búsqueda de evidencias para intentar desincriminar a su defendido, todas esas líneas se desacreditaron. Todos los elementos colectados lo sindican al imputado.

-¿Se está muy lejos de la elevación a juicio?

-Nuestro objetivo es que podamos hacerlo. En la última audiencia, el 3 de junio, solicitamos una proroga de 60 días con el objetivo de terminar de incorporar la evidencia para empezar a trabajar en la remisión a juicio

-¿Qué pensa le correspondería a Brondino?

-Prisión prepetua por la calificación legal, y el caso debe ser juzgado por juicio por jurados.

Entre Ríos Ahora