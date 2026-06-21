Narcomenudeo en Colón: Desarticulan comercialización de estupefacientes tras exhaustiva investigación

Personal de la Jefatura Departamental Colón, desarticuló un presunto centro de distribución tras una exhaustiva investigación. Se incautaron estupefacientes, telefonía celular y dinero en efectivo.

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de un riguroso proceso investigativo orientado a mitigar el flagelo del comercio de sustancias estupefacientes, personal de la Jefatura Departamental Colón desplegó un procedimiento que culminó con el secuestro de diversos elementos de interés para la causa. Las actuaciones se llevaron a cabo en base a una presunta infracción a la Ley Provincial Nº 10.566 de Narcomenudeo.

El dispositivo táctico y operativo dio inicio en la noche de ayer y se extendió hasta la madrugada de este domingo, finalizando de manera formal tras varias horas de labor pericial. Las órdenes de irrupción fueron emanadas por el Juzgado de Garantías local a cargo del Dr. Jesús David Alexis PENAYO AMAYA, contando con la correspondiente intervención de la Unidad Fiscal de la jurisdicción al mando del Dr. Alejandro Perroud.

En el procedimiento, fuerzas conjuntas de la División Drogas Peligrosas, con el apoyo logístico y de contención de la Sección Guardia Especial, irrumpieron de forma estratégica en una finca ubicada en las inmediaciones de barrio San Francisco de Colón. Dicho inmueble se encontraba bajo sospechas sobre actividades ilícitas vinculadas a la comercialización de sustancias prohibidas.

Como resultado de la exhaustiva requisa de los ambientes, los uniformados lograron el hallazgo y posterior incautación de los siguientes elementos: envoltorios de nylon que contenían una sustancia blanquecina, la cual tras los reactivos químicos de campo, se determinó de forma fehaciente que se trataba de clorhidrato de cocaína. Dinero en efectivo, un (01) aparato celular, el cual será sometido a peritajes técnicos con el fin de extraer datos de relevancia para el avance de la causa y elementos utilizados para el fraccionamiento

Al momento de concretarse la manda judicial, en el lugar se encontraban presentes dieciséis (16) personas, compuestas por siete hombres y nueve mujeres, cuyas edades oscilan entre los 20 y los 72 años, las cuales fueron identificadas. Asimismo, se constató la presencia de varios menores de edad, cuyas situaciones fueron puestas en conocimiento de los organismos de protección correspondientes de forma protocolar.

Comparte esto: Twitter

Facebook

