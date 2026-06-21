Autovía 14: Volcó un camión y provocó un corte total del tránsito

Un siniestro vial genera severas complicaciones en la circulación vial. La empresa concesionaria Autovía del Mercosur informó a las 19:30 de este domingo la interrupción del tránsito en la Ruta Nacional 14, específicamente en el kilómetro 348, a la altura de la localidad de Mocoretá, en la provincia de Corrientes.

El bloqueo afecta de forma total al sentido de circulación sur-norte.

Las causas del corte de tránsito

De acuerdo a los datos oficiales provistos por la compañía, la interrupción del corredor nacional se debió al siniestro de un camión de carga. Como consecuencia del impacto y las maniobras del rodado, se produjo el derramamiento de una importante cantidad de alimento balanceado que quedó esparcido sobre la calzada asfáltica, impidiendo el paso seguro de cualquier tipo de vehículo.

Operativo de emergencia en la zona

A raíz del incidente, personal de emergencia y equipos operativos se desplazaron rápidamente hasta el kilómetro 348 para iniciar los trabajos de asistencia, remoción del vehículo pesado y limpieza de los elementos que obstruyen la calzada.

Debido a que las tareas de despeje demandarán un tiempo estimado aún no precisado, las autoridades viales solicitaron formalmente a los conductores «evitar la zona» y, en caso de no poder desviar el recorrido por rutas alternativas, «circular con extrema precaución» para prevenir nuevos siniestros en las inmediaciones del corte.

El Entre Ríos