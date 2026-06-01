Caseros: «Taller intensivo de comunicación audiovisual» en la Feria del Libro «Molino de letras»

En el marco de la 5ta Feria del Libro “Molino de Letras” el sábado 6 de junio de 9:00 a 12:00 horas en el Centro Cultural “Margarita Thea” se realizará un “Taller Intensivo de Comunicación Audiovisual” a cargo de Sabina Melchiori.

Abierta a todo público, libre y gratuita, esta capacitación tendrá como objetivo otorgar las herramientas necesarias para que, quienes quieran comunicar algo a través de las redes sociales, empiecen a dominar el lenguaje audiovisual.

Durante la jornada se trabajará la comunicación verbal y la no verbal, la expresividad, el manejo de la voz, la respiración y la imagen personal. Además, se observarán los distintos tipos de planos y la importancia del fondo y la luz al momento de una grabación.

El objetivo es que quienes asistan se animen a grabarse o, si ya lo hacen, logren mejorar la manera en la que lo vienen haciendo.

Los interesados en participar deben registrar su inscripción previamente en: https://forms.gle/ 7RyV8vjtgCMtxXBMA

Capacitadora

Sabina Melchiori es Locutora Nacional de Radio y TV (Mat. 7984), Licenciada en Periodismo, Escritora y Creadora de contenido de Gualeguaychú.

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