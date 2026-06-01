Se disputó la 3ª fecha del Gran Prix “Caminos del Palacio” en Caseros

Con más de 200 competidores se disputó en Caseros la tercera etapa del Gran Prix Circuito “Caminos del Palacio” con pruebas de pedestrismo y ciclismo (MTB).

La jornada, organizada por H.O. Sports y que contó con el apoyo de la Municipalidad de Caseros, reunió a maratonistas y ciclistas de distintas ciudades de nuestra provincia, como así también deportistas que llegaron desde Buenos Aires, Capital Federal, Santa Fe y la República Oriental del Uruguay.

La próxima fecha del Gran Prix se correrá en la localidad de Herrera el sábado 27 de junio.

Resultados

Los resultados generales de las etapas competitivas fueron los siguientes:

Running 8Km Masculino

1 – CHANSEAUD JOAQUIN

2 – REBOSSIO ARMANDO

3 – MORENO MARCO DANIEL

4 – ORCELLET FACUNDO AGUSTIN

5 – TORNATORE LUCAS RICARDO

Running 8Km Femenino

1 – ROMERO MICAELA

2 – VELAZQUEZ EVANGELINA

3 – D’ANGELO MAYDA

4 – CHESINI MARIA GABRIELA

5 – GONZALEZ VERONICA

MTB 35Km Masculino

1 – BUENAR MAXIMILIANO

2 – GUGLIOTTI PAOLO

3 – MARTINEZ SANTIAGO

4 – ARLETTAZ GERMAN

5 – METRALLE MARCELO

MTB 35Km Femenino

1 – ALMEYRA MERCEDES

2 – GONSEBATT MARIA SABINA

3 – IGLESIAS FERNANDA

4 – OGGUIER AURORA

5 – BIROCCO SOLEDAD

Todos los resultados por categorías y de las pruebas participativas ya disponibles en https://www.cronofrancolini. com.ar/ultimoevento.html

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