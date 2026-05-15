El Gobierno lanzó nueva línea de créditos para tamberos: requisitos, montos y plazos

El Gobierno presentó una nueva línea de créditos para tamberos, destinada a financiar la recría y engorde de ganado bovino, con montos de hasta $800 millones, tasa fija y plazos de hasta 3 años.
El anuncio se realizó durante la Exposición TodoLáctea 2026 en el predio de la Sociedad Rural de San Francisco, Córdoba, por representantes del Banco de Inversión y Comercio Exterior (BICE) y de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Los créditos están destinados a financiar la alimentación y compra de insumos para animales que integran la cadena de carne, como terneros machos fuera del circuito lechero o hembras no seleccionadas para reposición.
Desde Agricultura explicaron que “esta herramienta optimiza los recursos de los productores y fomenta el desarrollo de sistemas de producción mixtos o de ciclo completo (integración actividad tambera-ganadera)”. Además, indicaron que “el diferencial de este tipo de financiamiento es que las cuotas se fijan en kilos de novillo, que no varían durante toda la vida del préstamo, y se abonan en pesos al valor del índice INMAG (Índice Novillo del Mercado Agroganadero)”.
El monto máximo por productor es de $800 millones, otorgado en UVA con una tasa fija del 8% anual y un plazo de hasta 3 años. Para acceder, las empresas deben ser MiPyME dedicadas a la producción de leche bovina y contar con actividad comprobable de al menos dos años.
Créditos en valor producto y modernización tecnológica
Además de esta línea, BICE ofrece créditos para tamberos con cuotas de repago fijadas en litros de leche, destinados a financiar la compra de sistemas de ordeño robóticos, rotativos, automatización de salas, tanques de refrigeración, pasteurizadores y mejoras en las instalaciones. Desde el lanzamiento, el banco desembolsó más de $22.000 millones entre empresas de todo el país, principalmente en Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe.
El impacto de estos créditos se evidenció en la Exposición TodoLáctea, donde dos proyectos financiados mostraron sus inversiones. Según los datos oficiales, “el Establecimiento San Ignacio inauguró robots de ordeño en su campo de la localidad cordobesa de Arroyo Algodón, con los que incrementará un 25% la producción de leche”.
Por su parte, “el Lahual, de Villa María, presentó un sistema de ordeño rotativo de última generación (calesita) con la que duplicarán su tambo (de 600 a 1.200 vacas) y aumentarán el promedio de litros de leche de vaca por día”, destacaron desde la Secretaría de Agricultura.
Un impulso al desarrollo tambero y la productividad
La nueva línea de créditos para tamberos busca optimizar la inversión y potenciar la productividad del sector, ofreciendo condiciones financieras adaptadas a la realidad de los productores. Con plazos flexibles y repagos en valor producto, el financiamiento se posiciona como una herramienta clave para quienes buscan modernizar sus sistemas de producción y expandir su capacidad operativa, publicó NA.
Expertos del sector señalaron que estas políticas financieras permiten combinar eficiencia económica con sostenibilidad productiva, fomentando proyectos de ciclo completo que integren producción lechera y ganadera. De este modo, se consolida un apoyo estratégico para mantener la competitividad de la industria tambera en Argentina.