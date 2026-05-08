Se abre formación en alfabetización inclusiva para docentes orientadores

La propuesta que contará con puntaje docente, surge de la necesidad de revisar y fortalecer las prácticas de acompañamiento en las trayectorias escolares inclusivas, especialmente en los procesos de alfabetización de estudiantes con discapacidad. En este sentido, se enmarca en el Plan Provincial de Alfabetización 2023-2027 y en la normativa vigente.

«Esta formación busca fortalecer el rol de las MOI, brindando herramientas concretas para acompañar procesos de alfabetización desde una mirada inclusiva, situada y centrada en cada estudiante», expresó la directora de Educación Especial del CGE, Alexia Mors.

El trayecto promueve el enfoque del Diseño Universal para el Aprendizaje (DUA), la identificación de barreras y el desarrollo de estrategias pedagógicas inclusivas y situadas. Además, propicia la reflexión y el intercambio de buenas prácticas entre docentes.

Cabe destacar que la inscripción permanecerá abierta hasta el 12 de mayo a las 12. Las y los interesados deben comunicarse con la supervisora de la zona de Educación Especial.

Por consultas pueden comunicarse al correo electrónico: capacitacion.especial.cge@entrerios.ar.