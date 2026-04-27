Concepción del Uruguay: Avanza la ampliación del Hospital Urquiza para Oncología y Hemoterapia 

El Hospital Urquiza continúa avanzando con la obra de ampliación destinada a los servicios de Oncología y Hemoterapia, una intervención clave que permitirá mejorar significativamente la calidad de atención y las condiciones de trabajo en estas áreas sensibles.

El proyecto contempla una expansión de 300 metros cuadrados, lo que representa un importante crecimiento en la infraestructura del hospital. Actualmente, ambos servicios funcionan en sectores que han sido cedidos por otras áreas, lo que implica limitaciones tanto para los pacientes como para el personal de salud.

En este sentido, el arquitecto Manuel Rozados explicó: “El objetivo es dar confort tanto al personal como a la ciudadanía que hace uso de ese espacio”, destacando la importancia de contar con instalaciones adecuadas para la atención.

La ampliación permitirá incrementar la capacidad operativa de los servicios. En Hemoterapia, se incorporarán más boxes de extracción, donde se realizan entrevistas y procedimientos, mientras que en Oncología se sumarán sillones y camillas para la administración de tratamientos.

La obra se está llevando adelante sobre la explanada ubicada en el frente del hospital. “Si uno se sitúa desde la parada del colectivo, va a ver un cerco grande que es donde está trabajando la empresa constructora”, detalló Rozados, facilitando la identificación del área intervenida.

De acuerdo a los plazos establecidos, la obra tiene una duración estimada de ocho meses, por lo que se prevé que hacia fin de año pueda estar en funcionamiento.

En cuanto al normal desenvolvimiento del hospital, se informó que la ejecución de la obra no afecta el funcionamiento general, ya que se desarrolla por fuera del edificio existente. Solo se prevé una leve afectación temporal en el sector del buffet durante una etapa puntual de los trabajos.

Cabe destacar que la obra es financiada por la Comisión Administradora para el Fondo Especial de Salto Grande (CAFESG), organismo que además tiene a su cargo la dirección del proyecto, garantizando el correcto uso de los recursos.

Según lo establecido en la licitación, la inversión inicial asciende a 610 millones de pesos, monto que podría actualizarse conforme a los índices vigentes, por lo que el costo final de la obra podría variar.

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