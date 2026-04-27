Se fue la segunda de Competición Especial Entrerriana

El Campeonato Río Uruguay Seguros 2026 cumplió la segunda exigencia del año en Concepción del Uruguay. Antes de partir en el mes de mayo a Concordia.

Pese al clima ventoso; el público asistió como siempre para llenar el alambrado.

Fórmula Entrerriana – No fué casualidad

Alegró a todos la llegada de autos que se fueron confirmando en los últimos días. Demostrando ya un espectáculo que incluyó interesantes persecuciones en pista.

Vimos a lo largo de la final numerosas maniobras de «los pibes» que vienen del karting.

El piloto de Caseros, Roberto Mosser mostró nuevamente gran contundencia en la final con el Berta. Emilio Villanova de gran recuperación puso al Ralt segundo y sello el 1-2 para el equipo.

Vimos a lo largo de la final numerosas maniobras de «los pibes» que vienen del karting. Entre ellos Uriel Rodriguez; que largando de boxes pudo escalar al tercer lugar. Bautista forclaz que había puesto resistencia, debió ir al abandono con problemas en caja de velocidades.

Debutaron Jonatan Icardo y Lucas Trossero.

Clase 1 – El 1 de nuevo a Corrientes

Marco Risso repite victoria y se establece en punta del campeonato tempranamente.

Aún sin poder expresar el potencial mostrado en clasificación, Victorio Herbel escala al segundo lugar del podio y el mansillense Mariano Marozzini otra vez se codea con el podio y llega en tercer lugar con su Renault Gordini.

Nicolás Galvarini en otra gran obra, hizo rendir al 57 para llegar en cuarta ubicación. Mientras que tras una década y media sin actividad titular, Sergio Beorda regresa y muestra que no se olvidó nada con un gran quinto puesto.

Jornada negra para Fernando Elola y Guillermo Suarez que no pudieron sumar fuerte.

Jorge Lambert sería el mejor de Copa Seniors tras una exclusión técnica a Ricardo Droqui.

Clase 2 – La revancha estaba cerca

Otra final de locos se vivió en la Clase 2. Una serie patas para arriba, donde fueron varias las incidencias, lo vió como ganador al gualeyo Luciano Dal Bó.

Para la final movía con mucha decisión Leonardo Nattero; picando desde la cuarta ubicación hasta el primer lugar, donde pudo establecer su ritmo y llegar (ahora si) al epílogo de la carrera con una diferencia administrable.

Hasta ahora el piloto más constante, Julio Villa ingresó en segundo lugar y suma fuerte.

Marcos Bonasegla regresó a la actividad. Esta vez debutando en Clase 2 y obteniendo un tercer puesto que bien podría haber sido mucho mas.

Clase 3 – Auto lindo y que gana

El federaense Nahuel Zanandrea selló un inobjetable triunfo de punta a punta.

Nuevamente con el equipo de Carlos Morier regresaron a la categoría con un flamante Renault Clio que logra la victoria en su segunda aparición.

Facundo Tamay vió la posibilidad de descontar sobre el final pero no pudo con Zanandrea. De todas maneras para el piloto del Bona Racing es un excelente resultado el segundo lugar, que los mantendrá ocupados en el taller para limar las décimas que faltan.

Al tercer lugar arribó el chajariense Gerónimo Gerlach. Que logró su primer podio en la categoría, demostrando que va por la buena senda de la mano del PCR Powerchip Race y el Chule Competición.

En una final dura para la mayoría, hubo malas noticias para quien llegaba líder del certamen, Sebastián Elola. Partiendo al abandono.

Eric Jhonston de Paraná fué ganador de copa seniors

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