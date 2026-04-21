El Museo Itinerante de Malvinas hizo su paso por Caseros

En su recorrida por el interior del departamento Uruguay este lunes 20 y martes 21 de abril estuvo en Caseros el “Museo Itinerante de Malvinas” con exposiciones de la Sala Permanente de Malvinas de Luján (Buenos Aires).

En una iniciativa impulsada por “Guardianes de la Soberanía” y el Museo «Estación Caseros», la localidad pudo conocer objetos históricos, material educativo y testimonios vinculados al conflicto del Atlántico Sur, en las voces de los Veteranos de Guerra, Carlos Daveau (Córdoba) y Julio Mena (Luján).

Las jornadas tuvieron una inauguración oficial el lunes por la noche, con un corte de cintas, acompañados por la Viceintendente Municipal de Caseros, Prof. Yamina Henchoz. Hubo palabras a cargo de los veteranos y el autor local, Daniel Rochás, leyó la poesía “Suplieron cumplir”.

También, instituciones educativas locales y rurales participaron en ambos días de charlas que buscan mantener viva la memoria sobre la causa Malvinas.

Agradecemos a todos los vecinos, estudiantes y docentes que visitaron esta exposición que propone el lema “malvinizar para no olvidar”. Y extendemos el agradecimiento a Julio Mena, Carlos Daveau y Fernando Martínez (Guardián de la Soberanía) por acercarnos a esta muestra tan sentida y profunda para todos los argentinos.

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