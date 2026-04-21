Avances en el proyecto que establece el Procedimiento de Juicio Político

Diputados en comisión avanzaron en el debate para regular el procedimiento constitucional de remoción de altos funcionarios por mal desempeño. Además, se emitieron dictámenes sobre límites municipales y se analizó el proyecto de Conservación de Fauna Silvestre junto a entidades agropecuarias.

La Comisión de Asuntos Constitucionales, Juicio Político y Peticiones, Poderes y Reglamento de la Cámara de Diputados, bajo la conducción de Gabriela Lena, inició el debate sobre el Expediente Nº29.014, cuyo objetivo es proponer un marco regulatorio para los procesos de juicio político en Entre Ríos. De la reunión participaron el secretario de Legal y Técnica de la provincia Esteban Vitor y el senador provincial Juan Pablo Cosso, quienes aportaron sus visiones como autores de proyectos similares que aún mantienen estado parlamentario.

Sobre la relevancia de la norma, la diputada Lena destacó: «Este trabajo es fundamental para otorgar reglas claras y seguridad jurídica, tanto para quien denuncia como para el denunciado, y permite cumplir finalmente con el mandato de la Constitución Provincial». La legisladora fundamentó que “la sanción de esta iniciativa permitiría cubrir una vacancia legislativa de 18 años y dotar a la provincia de un procedimiento moderno y previsible”. Además, la legisladora agregó que “al establecer etapas probatorias y plazos específicos, se evita que el juicio político sea un factor de incertidumbre institucional, para consolidarlo como un verdadero instrumento de equilibrio entre los poderes del Estado”.

Asuntos Municipales y Comunales: Nuevos límites para Villa Paranacito y cambio de estatus para Ingeniero Sajaroff

En otra instancia de trabajo en comisiones, los miembros de Asuntos Municipales y Comunales, a cargo de la diputada María Elena Romero, recibieron los aportes del subdirector de Comunas y Juntas de Gobierno de la provincia, Nicolás Wendler. En la reunión, acordaron firmar dictámenes para dos proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo. El primero de ellos, contenido en el Expediente Nº28.597, establece la ampliación del ejido de Villa Paranacito para adecuarlo a la traza actual de la Ruta Nacional Nº12 y formalizar servicios en zonas bajo su jurisdicción de hecho.

El segundo, Expediente Nº28.950, eleva a la Comuna Ingeniero Sajaroff, del departamento Villaguay, a la primera categoría. Esta medida responde al crecimiento demográfico de la localidad y busca fortalecer la capacidad de respuesta oficial ante demandas en salud, educación y asistencia social.

Recursos Naturales y Legislación General: protección de la biodiversidad

Las comisiones de Legislación General, a cargo del diputado Marcelo López, y de Recursos Naturales y Ambiente, cuyo titular es el diputado Juan Manuel Rossi, mantuvieron una reunión conjunta para avanzar en el Expediente Nº 28.521. El proyecto, autoría del diputado Rossi, crea un régimen de conservación para la fauna silvestre autóctona.

En esta oportunidad, se sumaron integrantes del Distrito Entre Ríos de la Sociedad Rural Argentina (SRA), representados por Juan Diego Etchevehere, Mariano Berisso, Valeria Trucco y Andrea Firpo; de la Bolsa de Cereales de Entre Ríos (BOLSACER), Manuel Villagra; de la Federación de Asociaciones Rurales de Entre Ríos (FARER), Maximiliano Muller; de la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias de Entre Ríos (Mesa BPA-ER), Juan Pablo Cerini; y el dirigente de Federación Agraria (FAA), Alfredo Bel.

Los invitados coincidieron con la propuesta en la necesidad de generar un marco normativo que proteja a especies autóctonas frente al avance de las exóticas invasoras. El texto analizado propone, además, el uso sostenible de los recursos, la aplicación del principio de precaución ambiental y la creación de equipos científico-técnicos para la gestión de las especies en todo el territorio entrerriano.