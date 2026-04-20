lunes 20 abril 2026

La Orquesta escuela Río de los pájaros festeja sus 15 años con un Concierto en la Basílica

La Orquesta escuela Río de los pájaros festeja sus 15 años con un Concierto en la Basílica Inmaculada Concepción el próximo sábado 25 de abril a las 21 h.

Se interpretará un repertorio con obras de Bach, Mozart, Beethoven, Elgar, Bizet, Sarasate, Márquez, Piazzolla y música de películas, con la participación de jóvenes solistas en violín y flauta traversa.

Entrada voluntaria. Locaciones anticipadas de Colaboración Voluntaria (sector delantero) $ 8.000. Comunicarse al 3442-482808.

Los integrantes de la Orquesta escuela invitan a acompañar y compartir el festejo musical, celebrando los 15 años de constante labor educativa, social y cultural en Concepción del Uruguay y región.

Radio: 102.5 FM | TV: Canales 52 & 507 | LRM774 Génesis Multimedia ((HD Radio & TV))
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