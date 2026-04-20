La Orquesta escuela Río de los pájaros festeja sus 15 años con un Concierto en la Basílica Inmaculada Concepción el próximo sábado 25 de abril a las 21 h.

Se interpretará un repertorio con obras de Bach, Mozart, Beethoven, Elgar, Bizet, Sarasate, Márquez, Piazzolla y música de películas, con la participación de jóvenes solistas en violín y flauta traversa.

Entrada voluntaria. Locaciones anticipadas de Colaboración Voluntaria (sector delantero) $ 8.000. Comunicarse al 3442-482808.

Los integrantes de la Orquesta escuela invitan a acompañar y compartir el festejo musical, celebrando los 15 años de constante labor educativa, social y cultural en Concepción del Uruguay y región.

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