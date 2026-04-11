Pese a avance digital, radio mantiene liderazgo en el automóvil

Muchos conductores desconocen que ciertos botones del coche, como el de PTY y AF, activan una función práctica, esencial y segura que es crucial en carretera y al aparcar.

La radio del coche ha ido simplificándose con el paso de los años, pero muchos vehículos siguen manteniendo dos botones que pasan totalmente desapercibidos por muchos conductores, se trata de PTY y AF.

Ambos están presentes desde hace décadas, forman parte del sistema RDS y, aunque no lo creas, continúan siendo útiles, aunque la mayoría de los que están al volante los ignora porque nunca se ha explicado bien para qué sirven.

Están pensadas para mejorar la búsqueda de emisoras de la radio y mantener una señal estable cuando te mueves entre zonas de cobertura distinta. Sin embargo, no se usan, lo que hace que buena parte de su potencial se pierda en el salpicadero.

Qué es PTY y cómo funciona

PTY es, en esencia, el buscador de contenidos del sistema RDS, el cual clasifica las emisiones según el tipo de programa que esté transmitiendo la emisora: noticias, deportes, música pop, clásica, infantil y otras categorías habituales.

Si activas esta función, la radio dejará de buscar emisoras al azar y filtrará únicamente aquellas que indiquen ese tipo de contenido en su señal RDS.

Por ejemplo, si seleccionas Noticias, el receptor revisará la banda completa, ignorará las emisoras musicales y seleccionará solo las que estén registradas como informativas. Así puedes encontrar contenido personalizado sin recorrer el dial manualmente.

Es importante mencionar que PTY solo funciona si la emisora transmite correctamente su categoría. Cuando ese dato no está incluido en la señal RDS, la radio no mostrará ningún resultado aunque exista cobertura.

Por eso es una función práctica para búsquedas muy concretas, pero poco recomendable para el uso diario debido a que limita tanto la selección que puedes quedarte sin emisoras disponibles, incluso en zonas con buena señal.

Qué es AF y por qué sí conviene usarlo en carretera

AF corresponde a «Frecuencias Alternativas» y está pensada para algo mucho más práctico, que es mantener la recepción estable cuando te desplazas, ya que las cadenas nacionales suelen emitir en múltiples frecuencias según la región.

Cuando te alejas del transmisor principal, la señal se debilita y aparece el típico ruido de interferencia. Con AF activado, la radio cambia automáticamente a otra frecuencia más fuerte de esa misma emisora sin que tengas que tocar nada.

Es una función especialmente útil si viajas con frecuencia o si escuchas cadenas que cubren amplias zonas geográficas. No evita todos los cortes, pero ayuda a mantener la continuidad sin tener que buscar manualmente otra frecuencia.

Sin embargo, también tiene sus límites, y es que AF solo funciona cuando la emisora gestiona correctamente su información RDS, y puede tardar unos segundos en actualizar la lista de frecuencias disponibles. Aun así, sigue siendo una herramienta muy práctica, sobre todo en carretera.

Cuándo usar PTY y cuándo dejarlo desactivado

PTY está diseñado para situaciones puntuales, sobre todo cuando buscas un contenido concreto y quieres que el receptor filtre automáticamente lo que no necesitas. Si quieres escuchar solo música clásica o encontrar un boletín informativo sin navegar por el dial, esta función puede ayudarte.

Fuera de ese escenario, conviene dejarlo apagado, porque reduce tanto el número de emisoras detectadas que complica la búsqueda normal. En el día a día, limita más de lo que aporta.

El RDS es útil, pero depende de varios factores, y es que no todas las emisoras transmiten correctamente su categoría PTY. Tampoco todas actualizan con regularidad las frecuencias necesarias para que AF funcione de forma inmediata.

Además, el comportamiento varía según el receptor del coche, que puede gestionar mejor o peor estas funciones. No es un problema del botón, sino de la cadena completa: emisor, señal, infraestructura y compatibilidad del sistema de audio.

PTY y AF llevan años integrados en las radios de coche, pero siguen siendo dos funciones infravaloradas del sistema RDS. El primero te permite buscar contenido concreto cuando lo necesitas y AF mantiene la señal estable durante tus desplazamientos, cambiando automáticamente a la frecuencia más fuerte disponible.

Conocer estos dos botones te ayuda a sacar más partido a la radio de tu vehículo sin recurrir a sistemas adicionales. Al final, son funciones sencillas, casi ocultas, pero muy útiles cuando sabes cómo activarlas en el momento adecuado.