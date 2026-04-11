Caso Luana: los tribunales de Concordia serán sede de la audiencia de apelación por la excarcelación de su padre

Concordia será escenario el próximo jueves 16 de abril, a las 10, de una instancia clave en la causa. En los tribunales locales se desarrollará la audiencia de apelación contra la resolución dictada por el juez de Garantías de Federación, Sergio Rondoni Caffa, quien otorgó la libertad con restricciones a uno de los imputados. La Justicia deserá escenario el próximo, de una instancia clave en la causa. En los tribunales locales se desarrollará la audiencia de apelación contra la resolución dictada por el juez de Garantías de Federación,, quien otorgó la libertad con restricciones a uno de los imputados. La fiscal Josefina Penón buscará revertir el beneficio concedido a Raúl Cabral, de 42 años, fundamentando la necesidad de una medida de mayor rigor debido a la gravedad del hecho investigado.

La resolución del Juez Rondoni Caffa El magistrado de Federación fundamentó su decisión de excarcelar a Cabral al considerar que, en la etapa actual de la causa, no existe riesgo de fuga ni de entorpecimiento de la investigación. En consecuencia, dispuso que el imputado recupere su libertad bajo condiciones estrictas, entre las que se destacan la prohibición de salir de la ciudad y el impedimento de acercarse a los testigos del caso. Por su parte, Noelia Moretti (42), pareja de Cabral y también vinculada a la investigación, permanece internada en el hospital de Federación bajo un estado de salud delicado. Según se informó, ambos sospechosos serán sometidos a pericias psiquiátricas y psicológicas para establecer si poseen la capacidad mental para afrontar el proceso judicial.

La acusación: abandono de persona seguido de muerte La fiscalía avanza con una carátula penal sumamente grave: “abandono de persona agravado por el vínculo, seguido de muerte”. Esta figura legal prevé penas de prisión efectiva y se sustenta en la hipótesis de un descuido extremo hacia Luana, una niña con discapacidad.

Claves de la investigación fiscal Vulnerabilidad total: La víctima presentaba una discapacidad que la hacía dependiente de terceros para su alimentación, hidratación y cuidados médicos básicos. Falta de asistencia: La fiscalía sostiene que hubo una omisión permanente de los cuidados esenciales por parte de los adultos responsables. Hallazgo del cuerpo: El pasado jueves, el cuerpo de Luana fue encontrado en su cama. Los informes preliminares indican que la niña habría fallecido aproximadamente 30 días antes del hallazgo, sin que su entorno denunciara la situación.

Diligencias en curso y clima social El próximo lunes 13 de abril se iniciará en la ciudad de Paraná la pericia médica forense más exhaustiva. Este estudio es considerado vital para esclarecer fehacientemente la causa del deceso y determinar el grado de responsabilidad de los imputados. El caso ha despertado una profunda indignación y descontento social en la ciudad de Federación, donde los rumores y la falta de certezas iniciales alimentaron el malestar comunitario. Si bien las decisiones judiciales suelen generar tensiones cuando no coinciden con el sentimiento popular, cabe recordar que la labor de los tribunales es la aplicación de la ley y las garantías procesales, independientemente de la opinión pública.