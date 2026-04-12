Operativo por caza furtiva en Entre Ríos: Hubo allanamientos con secuestro de carne y armas

En un importante despliegue durante la jornada de este sábado 11 de abril, la Brigada Abigeato dependiente de la Dirección General de Prevención de Delitos Rurales y la Jefatura Departamental Federal, llevaron a cabo dos allanamientos en la localidad de Federal, en el marco de una investigación que desarrollaron en conjunto, por infracción a la Ley Provincial de Caza y a la Ley Nacional de Armas y Explosivos.

De acuerdo a lo confirmado a Génesis24, los allanamientos, autorizados por el Juzgado de Garantías de Federal, se realizaron en dos domicilios de la localidad, uno en la calle Tacuari y otro en el Barrio IAPV, Ruta Provincial 5.

En el primer domicilio, ocupado por un hombre de 45 años, se secuestraron 15 kilogramos de carne de carpincho despostada. En el segundo domicilio, ocupado por un hombre de 50 años, se secuestraron una carabina calibre .22, un aire comprimido calibre .5,5 y 20 kilogramos de carne de carpincho, ciervo, chancho jabalí y biracho despostada.

Los resultados de los procedimientos fueron informados al Juzgado de Transición y Garantías de Federal, y los autores de los hechos quedaron supeditados a la causa. La carne de animal silvestre secuestrada fue desnaturalizada previo ser revisada por un Médico Veterinario Policial.

El operativo fue llevado a cabo por personal de la Brigada de Abigeato de Federal juntamente con la División Operaciones y Seguridad Pública y personal de la Guardia Especial y Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura Departamental Federal.

Cabe aclarar que tanto el carpincho como el viracho o guazuncho, son animales de la fauna autóctona que se encuentran protegidos y cuya caza no está permitida, por ley.

Este tipo de procedimiento es el resultado de las diligencias en el marco de los Operativos Campo Seguro que se viene desarrollando intensificando la operatividad y la aplicación de las distintas normativas vigentes, de manera conjunta entre las diferentes áreas de la Policía de Entre Ríos.

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