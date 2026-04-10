La provincia impulsa una obra clave de saneamiento en Concepción del Uruguay

Se trata de una intervención estratégica para el saneamiento y el cuidado ambiental en la costa del río Uruguay, financiada a través del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), que beneficiará a más de 117.000 habitantes. La inversión actualizada asciende a 46.538.211,23 dólares y presenta un avance del 18,85 por ciento.

Actualmente, los trabajos se desarrollan en distintos frentes de manera simultánea, con avances significativos en la estación elevadora de ingreso, así como en los edificios de sopladores, taller, depósito, oficinas y laboratorios. También se registra un alto nivel de ejecución en las principales unidades del sistema de tratamiento, como sedimentadores primarios, reactores biológicos y sedimentadores secundarios.

En paralelo, se iniciaron las tareas para la construcción de los digestores anaeróbicos y las bases de los edificios destinados a vestuarios.

Durante la recorrida, Colello destacó la decisión del Gobierno provincial de sostener e impulsar obras de infraestructura sanitaria de gran escala: «Estamos llevando adelante una obra fundamental para mejorar la calidad de vida de los vecinos y para cuidar nuestros recursos naturales. Es una inversión que supera los 60.000 millones de pesos y que también genera más de 120 puestos de trabajo».

Además, subrayó la importancia de avanzar en políticas públicas que acompañen el crecimiento de las ciudades con infraestructura adecuada: «Este tipo de intervenciones son esenciales para el desarrollo sostenible de nuestras comunidades y para proteger uno de los principales patrimonios de la provincia, como es el río Uruguay».

Por su parte, Cusinato remarcó el impacto estructural del proyecto: «Es una obra modelo para Entre Ríos, que permitirá mejorar las condiciones de salubridad ambiental y forma parte de un programa integral de saneamiento para toda la costa del río Uruguay».

La intervención se enmarca en la política de fortalecimiento de la infraestructura que impulsa el gobierno provincial, con eje en el desarrollo sostenible, la generación de empleo y la mejora de los servicios esenciales.