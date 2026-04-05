Concepción del Uruguay: Menor dañó unidad policial tras ser interceptado luego de darse a la fuga

Según se confirmó a Génesis24, en el marco de las tareas de control de motovehículos y personas que se despliegan de manera estratégica en los accesos a los espacios públicos, personal de la Sección Patrulla Motorizada intervino esta madrugada en un incidente. El procedimiento culminó con la retención de un rodado y el inicio de actuaciones por conducción peligrosa.

El hecho se registró alrededor de las 01:45 horas de este domingo en el ingreso a la Defensa Norte, donde se encontraba apostado un operativo conjunto integrado por la Sección Motorizada, el Móvil de Minoridad y personal de Tránsito Municipal.

En ese punto, el conductor de una motocicleta de color rojo hizo caso omiso a las señales de detención de los uniformados, esquivando el control. Ante esta situación, se inició un seguimiento preventivo.

Finalmente, el seguimiento concluyó en la intersección de calles República de Chile y Lucilo López, donde el personal de la Sección Motorizada, con apoyo del móvil del Comando, logró interceptar el rodado.

En el transcurso del procedimiento, el conductor —un menor de 15 años de edad— agredió físicamente a la unidad oficial, provocando la rotura del espejo derecho y de la palanca de freno de la Moto Patrulla. Tras la identificación, se constató que se desplazaba en una motocicleta Yamaha FZ 16 de 160 cc.

Dada la naturaleza del hecho, se iniciaron actuaciones de oficio por supuesta infracción al Artículo 193 Bis del Código Penal, que sanciona la creación de situaciones de peligro para la seguridad vial mediante pruebas de velocidad o maniobras imprudentes.

La Fiscal Auxiliar en turno dispuso el traslado del menor a la Comisaría de Minoridad y Violencia Familiar para su posterior entrega a sus progenitores bajo acta legal. En cuanto al motovehículo, el personal de Tránsito Municipal procedió a su retención preventiva por las infracciones cometidas.

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