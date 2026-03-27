Policía fue atropellada por motociclista que huía de un control

El conductor del rodado embistió violentamente a la funcionaria policial, que tuvo que ser derivada de urgencia.

Una funcionaria de la Policía de Victoria resultó herida tras ser atropellada por un motociclista que intentaba evadir un puesto de control vehicular. El hecho ocurrió en la noche de este jueves, en la intersección de las calles Catamarca y Sarmiento, cuando el conductor de una motocicleta de 110 cc, color rojo, circuló en sentido contrario y embistió violentamente a la agente que participaba del operativo de seguridad.

Tras el impacto, la agente fue trasladada al Policlínico para recibir atención médica. El subjefe de la Jefatura Departamental Victoria, Ricardo Ríos, confirmó que, afortunadamente, las lesiones fueron de carácter leve. Por disposición de la Fiscalía de turno, se iniciaron tareas investigativas y el relevamiento de cámaras para establecer la identidad del conductor, quien huyó inmediatamente después del choque, confirmó el periodista victoriense, Chikilín Albornoz.

Este episodio se suma a una decena de casos similares registrados en el último tiempo, lo que pone en debate la creciente resistencia hacia los controles de seguridad.

El hecho reaviva la necesidad de reforzar la educación vial y abre un interrogante sobre la falta de sanciones ejemplificadoras para conductores que, con total desprecio por la integridad ajena, recurren a maniobras criminales para evitar multas o retenciones.

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