El sorgo se trilla con un piso de 2.000 kilos y picos de seis toneladas

El sorgo entrerriano de esta campaña se produjo sobre unas 55.000 hectáreas, lo que expresa una baja del 55% en relación al año pasado. Por lo pronto, la trilla ya ronda la mitad de la superficie con un promedio de cuatro toneladas por hectárea.

En rigor, desde la Bolsa de Cereales ponderan que en cuanto al tipo de grano, el sorgo granífero abarcó el 56% (31.000 ha) y el área restante, cerca de 24.000 hectáreas, fue sembrada con sorgo tipo doble propósito o forrajero.

En base a consultas efectuadas desde la entidad, se estimó un avance en las labores de cosecha del 40% con un rendimiento promedio provincial de aproximadamente 4.000 kg/ha. A nivel de lote, los valores mínimos se posicionaron a partir de 2.000 kg/ha y los valores máximos en 6.000 kg/ha.

Los colaboradores de la Bolsa reportan problemas en la cosecha debido a plantas caídas asociadas a un cuadro de podredumbre en la base del tallo. Esto se debe posiblemente a la presencia de patógenos de suelo como Fusarium y Macrophomina.

Esta situación se vincula con floraciones hacia el mes de enero bajo condiciones de alto estrés hídrico, lo que favoreció una intensa removilización de reservas desde el tallo hacia el grano.

A este proceso se suma el efecto del pulgón amarillo, que posiblemente incrementa el debilitamiento estructural de la caña, facilitando el ingreso y desarrollo del complejo de hongos. Como resultado, se produce un deterioro del tejido basal, pérdida de resistencia mecánica y vuelco generalizado de las plantas.