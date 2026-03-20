Frigerio se reunió con el Foro de Concejales de Juntos por Entre Ríos

Al término del encuentro, la presidenta del Foro, concejal de Gualeguaychú, Micaela Rodríguez, señaló que «nos vamos muy satisfechos con la respuesta, pudimos diagramar cómo vamos a continuar trabajando de aquí en adelante con el foro; y a su vez invitarlo a participar de la próxima reunión».

Precisó que entre los temas prioritarios abordados se destaca el avance de las obras públicas y otras cuestiones vinculadas con la gestión. «Los concejales están muy interesados en todas las cosas que se vienen promoviendo desde el gobierno; y nosotros lo que queríamos era tener información certera para poder llevar la respuesta a cada uno de los departamentos».

Del encuentro también participó el secretario general de la Gobernación, Mauricio Colello; y demás miembros de la comisión directiva del Foro, provenientes de distintos departamentos.