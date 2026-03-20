Concepción del Uruguay: Robó una bicicleta y fue rápidamente detenido

Según se confirmó a Génesis24, un hombre de 41 años fue detenido anoche en Concepción del Uruguay tras un rápido operativo policial, minutos después de haber sustraído una bicicleta de un domicilio céntrico. El rodado fue recuperado y el sujeto quedó alojado en la Alcaidía.

El hecho ocurrió alrededor de las 21:20 horas, en una vivienda situada en calle Moreno. La damnificada, una mujer de 29 años, denunció la sustracción de su bicicleta marca Fire Bird, rodado 29, la cual se encontraba asegurada con una cadena dentro de la propiedad.

Tras recibir el alerta, personal policial del Comando Radioeléctrico implementó de inmediato un operativo cerrojo en las zonas aledañas. Minutos más tarde, los efectivos lograron interceptar en la intersección de Malvinas Argentinas y Dra. Ratto a un sujeto, que circulaba con el rodado sustraído.

Se procedió a la aprehensión del ciudadano de 41 años en flagrancia y al secuestro preventivo de la bicicleta.

Comunicada la Fiscalía en turno, se dispuso el alojamiento del detenido en la Sección Alcaidía de la Jefatura Departamental Uruguay y la posterior restitución del rodado a su propietaria, previa acreditación de la titularidad.

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