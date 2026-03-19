Concepción del Uruguay: Múltiples procedimientos en conjunto por Narcomenudeo

Según se confirmó a Génesis24, bajo la supervisión del Sr. Jefe Departamental Uruguay, a cargo del Crio. Mayor Don Allegrini Esteban, en la fecha el personal de la División Drogas Peligrosas, en conjunto con personal de la División Operaciones y Seguridad Pública, y con la colaboración del personal de las departamentales de Colón y Rosario del Tala, realizó una serie de tres allanamientos simultáneos por actividad de venta de sustancias ilícitas, finalizando de esta manera un legajo de investigación iniciado en el año 2023.

La investigación estuvo a cargo de la Fiscalía N° 3, a cargo de la Dra. Becker María, quien solicitó las medidas de allanamiento que fueron otorgadas por el Juez en turno, Dr. Gustavo Díaz.

Los procedimientos se iniciaron aproximadamente a las 18:00 horas, extendiéndose hasta la medianoche, concretándose en el barrio Santa Teresita y 30 de Octubre, ambos lugares donde, conforme a lo investigado, se producía la actividad de venta de sustancias ilícitas.

Al respecto, como resultado de los allanamientos, se procedió a la identificación de cinco personas mayores de edad, dos mujeres y tres varones, y al secuestro de estupefacientes fraccionados para la venta: cocaína, marihuana y cannabis sativa, la que, deshojada, arrojó un total de 17,052 kilogramos, además de diferentes elementos relacionados con la comercialización de estupefacientes.

Es de hacer mención que, con estas medidas de allanamiento, no finaliza la investigación, sino que la misma continúa con otras tareas específicas que estarán bajo la coordinación y dirección de la fiscal Dra. Becker María.

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