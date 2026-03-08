Murió una joven tras choque entre una camioneta y una moto en Ruta 12

En horas de la madrugada de este domingo 8 de marzo, en la Ruta Nacional Nº 12 a la altura del km. 365,5 se registró un fatal accidente de tránsito.

En el lugar, personal de las Comisarías de Hernández y Aranguren (Dpto. Nogoyá), constató que en el choque intervinieron una Ford F100 al mando de un hombre de 34 años, quien resultó ileso y una moto Brava Altino 150 cc., que guiaba un joven de 23 años, que no presentó lesiones, acompañado de una mujer de 25 años, quien falleció en el lugar.

La víctima fatal, estaba residiendo desde hace poco tiempo en la comunidad hernandense y era oriunda de la localidad correntina de Bella Vista.

Se indicó en primera instancia, que la camioneta habría impactado la parte trasera del motovehículo, mientras ambos rodados circulaban en sentido Nogoyá-Hernández.

A su vez, se efectuó el test de alcoholemia a los conductores, que arrojó resultado negativo.

Comparte esto: Twitter

Facebook

