Concepción del Uruguay: Adolescentes demorados tras provocar desorden en la vía pública

Según se confirmó a Génesis24, en la tarde de ayer, personal del Comando Radioeléctrico debió intervenir en un incidente que comenzó en la zona de calles Millán y Chacabuco, y culminó con la demora de tres adolescentes y el secuestro de los rodados en los que se movilizaban.

Minutos antes de las 20:00 horas, la sala del comando recibió un alerta sobre dos menores que ingresaron a un local comercial solicitando auxilio, manifestando ser perseguidos por tres personas. Según el relato inicial, los supuestos perseguidores se desplazaban en bicicletas.

Con las características aportadas, los efectivos policiales lograron localizar a los sospechosos en inmediaciones de calle Mitre y Chacabuco. Al intentar ser identificados, los jóvenes hicieron caso omiso a la voz de alto, lo que obligó al personal policial a proceder a su aprehensión.

Se constató que se trataba de tres menores de edad: dos de 15 años y uno de 16 años. Al momento de la requisa, uno de ellos tenía en su poder una resortera (gomera), elemento que fue incautado por las autoridades.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso el traslado de los tres jóvenes hacia la dependencia de Minoridad y Familia. Asimismo, se ordenó el secuestro preventivo de las bicicletas en las que se conducían, debido a que no contaban con la documentación que acreditara su propiedad.

La Policía se encuentra actualmente abocada a entrevistar a las partes involucradas para esclarecer fehacientemente los motivos del altercado y determinar si existió algún otro tipo de amenaza durante el hecho.

Comparte esto: Twitter

Facebook

