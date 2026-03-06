Concepción del Uruguay: Detenido tras violar una restricción de acercamiento

Según se confirmó a Génesis24, en las primeras horas de este viernes, personal del Comando Radioeléctrico procedió a la aprehensión de un hombre de 36 años por el delito de Desobediencia Judicial.

La intervención policial tuvo lugar alrededor de las 00:20 horas en una vivienda ubicada en calle Alem al 700. Los efectivos acudieron al lugar y constataron la presencia del sujeto, quien se encontraba dentro del domicilio de su expareja, una mujer de también 36 años.

Sobre el individuo pesaba una orden de exclusión de hogar y una restricción de acercamiento vigente, dictada por el Juzgado de Familia local. Según se informó, el hombre ya había sido formalmente notificado de la prohibición de acercarse a la víctima o realizar actos molestos contra ella.

Ante la flagrancia del incumplimiento, se comunicó la novedad a la Fiscalía Auxiliar en turno, a cargo de la Dra. Denise Caraballo, quien ordenó el traslado inmediato del masculino hacia la Alcaidía de la Comisaría Primera. El detenido permanecerá alojado a disposición de la justicia bajo el cargo de desobediencia judicial.

