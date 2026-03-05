Herrera: Falleció María Teresita Elizabelar (Q.E.P.D.)

Falleció en Concepción del Uruguay el 5 marzo de 2026. Sus hermanos: NORA Y JORGE. Su cuñada: AMANDA. Sus sobrinos, sobrinos políticos y demás familiares participan con profundo dolor de su fallecimiento, sus restos son velados en Herrera y serán inhumados el jueves a las 17,00 horas en el Cementerio de dicha localidad.

“SE AGRADECE UNA ORACIÓN POR SU ETERNO DESCANSO”.

Herrera, Entre Ríos, 5 de MARZO de 2026.- Sala de velatorios: PADRE IGNACIO HEIT 364.-

Casa de duelo: HERRERA. -SERVICIO: Previsión Casa Cevey S.R.L. Alberdi 563.

