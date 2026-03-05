Dirección Departamental de Escuelas Uruguay: Informativo docente

CONCURSO VIERNES 6 DE MARZO DEL 2026
Dirección Departamental de Escuelas Uruguay convoca a concurso a llevarse a cabo según Resolución 1000/13 CGE, Acuerdo Paritario 783/12 MT y actualizaciones.
Los cargos directivos se concursan en el marco de la Resolución N° 0691/21 C.G.E y el Listado Definitivo de Concurso de Suplencias de Ascenso Nivel Inicial, Primario y sus modalidades, Resol. 3000/24 CGE y 2425/25 CGE. Los cargos de Ingreso, se concursan con el Listado Oficial de Ingreso Nº 188 y el Listado Complementario Año 2026.
El Acto Concursal se realizará de forma presencial, el día VIERNES 6 DE MARZO a las 8:15 horas, cubriéndose los cargos solicitados por los directivos de cada establecimiento. Los docentes interesados en participar deben concurrir con su DNI a la Dirección Departamental de Escuelas, ubicada en 25 de agosto 605, o enviar poder indicando el o los cargos de su interés. Se deja aclarado que el único documento que puede reemplazar el DNI, es el que figura en la plataforma mi Argentina.
Se encuentra habilitada la posibilidad de concursar por el Artículo 40º de la Constitución Provincial.
En el caso de liberarse un cargo de base por ascenso, se concursará en el mismo acto. En el caso de los psicólogos, psicopedagogos y otros profesionales que se postulen para cargos de la Modalidad Especial, deben presentar también la copia de su matrícula provincial.
DIRECTOR
UN CARGO DIRECTOR DE 3RA CATEGORÍA. Escuela N°22 “Gobernador Urquiza”, Villa San Marcial. En reemplazo de KIPPES, Lucía Marisol. Licencia Articulo 14 hasta el 31/03/2026. Turno Mañana. 7 a 12 Hs
UN CARGO DIRECTOR DE 3RA CATEGORÍA. Escuela N°86 “Corrientes”, 3ra Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de NEYRA, Valeria. Licencia Art.12 B, hasta 29/04/26. Turno mañana. Horario 6.45 hs a 12.30 hs.
UN CARGO DIRECTOR DE 3RA CATEGORÍA. Escuela N° 118 “La Capitana Maria Remedios del Valle”. En reemplazo de BARCOS María Belén. licencia Art 16 U, cargo Abierto, turno mañana de 7:00 a 12:00.
VICEDIRECTOR
UN CARGO DE VICEDIRECTOR. Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de LARROSA Fabiana Patricia. Licencia Art. 16° Q, hasta el 26/03/26, Turno tarde.
UN CARGO DE VICEDIRECTOR de Escuela N° 93 “Santiago de Estero”, 2º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de AGUILAR Érica. Licencia Art. 14°, hasta el 14/03/26, Turno Mañana y tarde, en el horario de 7hs a 15hs.
SECRETARIO
UN CARGO DE SECRETARIA, Escuela N° 3 “Justo José de Urquiza”, urbana. en reemplazo de GARAY Rosana. Licencia Art 16 U, hasta 21/08/2026, turno tarde de 13 a 18 hs
DIRECTOR 4TA CATEGORIA
UN CARGO DE DIRECTOR 4TA CATEGORÍA. Escuela N°31 “Martin Fierro”. 4ta categoría. En reemplazo de Ojeda Claudia. Licencia 16 U, hasta 19/03/2026. Turno mañana. Con grado a cargo.
MAU
UN CARGO DE MAU de la Escuela N° 38 “Roque Sanz Peña”, 2° Categoría, Zona Favorable. En reemplazo de ORNETTI Laura Yamila. Licencia 16° U, Abierto. Turno mañana, en el horario de 8:45 a 12:45.
UN CARGO DE MAU. Escuela N° 11 “18 de Octubre” NINA, ARU. En reemplazo de FIRPO Leonel César. Licencia 16° U, Turno tarde, en el horario de 12ha a 16hs.
MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 2 “Juan José Viamonte”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de PEREZ AGUIRRE, Patricia. Licencia Art 16 U, Abierto. 6to grado. Turno Tarde de 13 a 18 hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE., Escuela N° 2 “Juan José Viamonte”. 1ra categoría urbana. En reemplazo de CASAS, Carina Elizabeth. Licencia Art 16 U, Abierto. 5to grado , turno mañana de 7 a a 12 hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 3 Justo José de Urquiza, ra categoría urbana, en reemplazo de TAMBURLINI, Ana. Licencia Art 12 B hasta el 16/03/2026, turno mañana de 7:30 a 12:30 hs, 4to grado
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N° 3 Justo José de Urquiza, 1ra categoría urbana. En reemplazo de PINGET, Andrea Cecilia. Licencia Art 16 U, hasta 31/12/2026, turno mañana de 7:30 a 12:30 hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela Nº5 “Tomás de Rocamora”. 4ta Categoría. En reemplazo de AMABELLA Rosas Almirón. Licencia 16U hasta 15/3/2026, 1er ciclo. Turno mañana, de de 7:30 a 12:30hs. 3er llamado
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro”. 3ra categoría. Cargo Vacante por Jubilación de BOUVET Marisa Amabelia. Abierto. 5º Grado. Turno Mañana de 7:00hs a 12hs. 3er llamado
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°27 “Pablo Lorentz”. 4° Categoría. En reemplazo de CAPUANO, Cristina. Licencia 16 U. Abierto. Plurigrado. Turno Rotativo. 3er llamado
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°36 “Esteban Echeverria”. Favorable. En reemplazo de CARBALLO, Daniel. Licencia Art.16 U. Abierto. 4to Grado A. Turno mañana. De 7.10 hs a 12.10 hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 47 “Maestro I. Torres” 2da categoría, favorable. Basavilbaso. En reemplazo de SALAYDA Micaela. Licencia Art 16 U. Abierto. 4to grado, Turno Mañana de 7 a a 12 hs.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N°86 “Corrientes”. 3 era categoría, Zona Favorable. En reemplazo de BARÓN, Luisina. Cargo Vacante por Renuncia. 3era grado. Turno mañana 7.00hs a 12.10.
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE, Escuela N° 113 “Maestro Julio César Soto”, urbana. En reemplazo de CARBONE, Gabriela. Licencia Articulo 12 A hasta 31/03/2026. 3er grado, turno tarde de 13 a 18 hs,
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°117 “20 de Junio”, 2da Categoría Zona favorable. En reemplazo de LESCANO SUAREZ Jesús Federico. Licencia 16 U hasta 30/03/2026. 4TO grado, Turno mañana de 7.00 hs a 12.00 hs
UN CARGO DE MAESTRO DE CICLO JORNADA SIMPLE. Escuela N°118 “La Capitana Maria Remedios del Valle”. Cargo Vacante creado por Resolución 1221/24. 2do Grado. Horario de 7 a 12hs.
NIVEL INICIAL
UN CARGO DE MAESTRA DE SECCIÓN DE NIVEL INICIAL. Escuela N°92 “Tucumán”. En reemplazo de DIAZ Adriana. Licencia Art 12 A. Hasta el 21/03/2026. Sala de 4 años. Turno Mañana
MAESTRO DE JOVENES Y ADULTOS
UN CARGO DE MAESTRO/A DE ESC. PRIMARIA JÓVENES Y ADULTOS en el Centro Comunitario N° 2 “San Vicente”. En reemplazo de GERLING Silvina. Licencia 16° U, Abierto. Módulo I, II y III. Turno mañana, en el horario de 8hs a 12hs.
UN CARGO DE MAESTRO/A DE ESC. PRIMARIA JÓVENES Y ADULTOS. Centro Educativo N°41. En reemplazo de MATTIAUDA Yanina. Licencia 16 U. Abierto. Turno vespertino en horario 18 y 30 a 22y 30. Funciona en Esc 4 Araos 383.
UN CARGO DE MAESTRO/A DE ESC. PRIMARIA JÓVENES Y ADULTOS. Escuela N° 59 ‘Pablo Pizzurno” 2° categoría. Basavilbaso En reemplazo de OGGUIER Úrsula. Licencia 16 U, Abierto turno tarde de 14 a 18 hs (funciona Anexo NIDO)
MAESTRO DE EDUCACIÓN TECNOLOGICA.
UN CARGO MAESTRO DE EDUCACION TECNOLÓGICA. Escuela N° 4 “Benigno Teijeiro Martínez”. 1ra. categoría. En reemplazo de ALBERTO, Luciana Paola. Licencia art 16 U. Abierto. Turno mañana, LU 8:20 – 10:40; MA 8:20 – 11:30; MI 8:20 – 10:40; JU 8:20 – 11:30; VI 8:20 – 12:30.
MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL
UN CARGO DE MAESTROS/A DE EDUCACIÓN MUSICAL. Escuela N°94 “Jujuy”. 3° Categoría. Cargo Vacante por Autodesplazamiento de DENING Melina. Abierto. De 1° a 6° grado, Turno Tarde. 3er llamado
MAESTRO DE EDUCACIÓN FISICA
UN CARGO DE MAESTRO DE EDUCACIÓN FÍSICA, Escuela Nº 4 “Benigno Teijeiro Martínez”. 1era categoría, zona favorable. En reemplazo de CANGIANNI Valeria. Licencia 12b. Hasta el 31/03/26.Turno Rotativo, comparte con Escuela Nº 5 Talita.
MAESTRO DE ARTES VISUALES
UN CARGO DE MAESTRO DE ARTES VISUALES. Escuela N°10 “Dolores Costa de Urquiza” San Justo. Comparte Escuela N°13 “Diego Fernández Espiro” Pronunciamiento. En reemplazo de ALBERT, Ariana. Licencia Art 13 A hasta 30/03/2026.
TÉCNICO AUXILIAR PSICOPEDAGOGÍA PARA EOE, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL Y TERAPÉUTICO.
TÉCNICO AUXILIAR PSICOPEDAGOGÍA PARA EOE, CENTRO EDUCATIVO INTEGRAL Y TERAPÉUTICO. EOE Basavilbaso. Cargo Vacante por Jubilación de MAGNI Verónica, Resolución N°006651. ABIERTO. Turno Rotativo. 3er llamado
MAESTRO ORIENTADOR INTEGRADOR
MOI. Escuela N°8 “Pringles” y Escuela N°87 “San Luis”. En reemplazo MERELLO, Daniela. Licencia articulo 12 A. Hasta 31/03/26. Turno mañana
MOI. Escuela N°117 “20 de Junio”. En reemplazo MAZARELLO, Nancy. Licencia 12 A. Hasta 31/03/2026. Turno Rotativo.
UN CARGO DE MAESTRO DE FORMACION LABORAL Y OCUPACIONAL DE ESC. Y CENTROS DE EDUC. INT. Y/O TERAPEUTICOS.ESCUELA DE EDUCACION INTEGRAL Nº 10 “OVIDIO DECROLY”. En reemplazo de COLL, Elvira Maria Vicenta. Licencia 16ºQ hasta el 29/05/2026. Turno tarde.
MAESTRO DE FRANCÉS
UN CARGO DE MAESTRO/A DE FRANCÉS, Escuela Normal Superior “Mariano Moreno”, 1º Categoría, Zona Favorable. En reemplazo VAZQUEZ Natelia, Licencia Art. 12º A, hasta el 27/03/2026. 5° y 6° Grado, Turno mañana, módulos de 80′ distribuidos de L . a V.