Concepción del Uruguay: La escuela técnica Marsiglia continúa inscribiendo a cursos gratuitos de formación profesional

Las capacitaciones se dictarán en el horario de 19 a 22. Por consultas, las personas interesadas pueden comunicarse con la institución de 9 a 12 y de 14 a 17.30.

La EET dependiente del Consejo General de Educación (CGE), propone entre las ofertas formativas los cursos de Electricista del Automotor; Instalador de Sistemas Eléctricos de Energías Renovables; Mecánico en Sistemas de Encendido y Alimentación (Encendido e Inyección Electrónica), Mecánico Electrónico del Automotor, que abarca todos los sistemas incluyendo diagnóstico, programación, reparación, clonación y hermanado de ECU¿s, y el novedoso curso Mecánico en Electromovilidad.

El jefe de taller de la institución, profesor Jorge Isgleas, destacó que la escuela brinda formación orientada a ofrecer herramientas concretas para la inserción laboral. En ese sentido, explicó que las capacitaciones se desarrollan en un entorno educativo actualizado y con equipamiento acorde a las exigencias del sector. «Esta preparación ha permitido que muchos egresados puedan insertarse rápidamente en un mercado laboral que demanda cada vez más mano de obra calificada», señaló.

Asimismo, remarcó el compromiso de la institución con las necesidades del entorno socio-productivo local, promoviendo la capacitación continua y la formación técnica de calidad.

Los requisitos de ingreso varían según la edad. Los jóvenes de 15 a 17 años deben estar cursando estudios secundarios y tener aprobado el ciclo básico, mientras que los mayores de 18 años deben haber finalizado el nivel secundario, conforme a la normativa vigente de la modalidad Técnico Profesional.

Cabe destacar que los cursos son de nivel inicial y no requieren conocimientos previos específicos, lo que facilita el acceso a quienes buscan iniciarse en estas áreas técnicas.

Los interesados en obtener más información o realizar consultas pueden comunicarse por correo electrónico a anexo1.eet3.ur@entrerios.edu.ar o a los teléfonos 3442 501749, 559795 o 03442 439862.