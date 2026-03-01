Intentó robar un televisor, se lastimó y eso permitió pueda ser identificado. Fue detenido

Según informaron las autoridades, un vecino de 70 años descubrió el hecho al dirigirse al patio trasero de su vivienda. Allí constató que desconocidos habían dañado el vidrio de una puerta de chapa, que estaba asegurada con un candado desde el exterior.

Del interior de la casa se llevaron un televisor de 32 pulgadas, que posteriormente fue hallado abandonado en el patio junto a un tapial. Se presume que el autor lo descartó al intentar huir hacia un terreno lindante, trepando para escapar.

Durante la inspección, los efectivos encontraron numerosas manchas de sangre en aberturas, pisos y el sector del baño, lo que indicaría que el intruso se habría lesionado mientras cometía el ilícito.

Personal de Policía Científica realizó las pericias correspondientes, levantó una huella dactilar y recolectó muestras biológicas. Además, se revisaron las cámaras de seguridad de viviendas y comercios cercanos.

En el marco de la investigación y por disposición de la Fiscalía de Propiedad, se tomó conocimiento del ingreso al hospital local de un hombre de 29 años con lesiones en brazos y manos, que podría estar vinculado con el hecho. Ante esto, se dispuso su aprehensión preventiva y traslado a Jefatura Departamental, previo examen médico y verificación de antecedentes.

Horas más tarde, el análisis de las cámaras de seguridad de un supermercado cercano, registradas a las 6.03, permitió ubicar al sospechoso en la parte posterior del comercio. Según las autoridades, se trataría del mismo hombre detenido, situación que fue informada a la Fiscalía interviniente, mientras continúan las diligencias para definir su situación procesal.

