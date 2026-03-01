Autovía Artigas: Automóvil con cinco personas a bordo despistó, chocó contra el guardarrail y terminó dentro de una alcantarilla

Anoche se registró un siniestro vial a la altura del kilómetro 143 de la Autovía General José Gervasio Artigas, el cual, pese a la magnitud, no dejó lesionados.

Según se confirmó a Génesis24, el suceso fue protagonizado por un automóvil Chevrolet Prisma, conducido por un ciudadano de 40 años de edad, domiciliado en la localidad de Gregorio de Laferrere, provincia de Buenos Aires.

Por causas que se tratan de establecer, el conductor perdió el control de la unidad, lo que derivó en una maniobra de despiste, posterior choque contra el guardarrail, terminando su trayectoria en una alcantarilla ubicada en el cantero central, espacio que divide ambas arterias de circulación.

En el vehículo se desplazaba el grupo familiar integrado por el conductor, una mujer de 39 años y tres menores de edad. Si bien estas personas fueron trasladadas hasta el Hospital Justo José de Urquiza de la ciudad de Concepción del Uruguay, se confirmó que todos resultaron ilesos.

