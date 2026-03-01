Hallaron a la adolescente de 15 años que era buscada en localidad entrerriana

Lucía, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada luego de haberse ausentado de su hogar en la madrugada de este 28 de febrero, fue hallada en buen estado.
Hallaron a Lucía, la adolescente de 15 años que era intensamente buscada en Gualeguay. Este mediodía se había solicitado la colaboración de la población a fin de dar con el paradero de L.V.C, quien se había retirado de su hogar en la madrugada de este domingo.
De acuerdo a los datos oficiales, la joven se había retirado de su vivienda alrededor de las 2.00 y desde ese entonces no se tenían novedades sobre su paradero. Este domingo por la tarde se confirmó que la joven fue encontrada en “correcto estado”.
Indicaron que, como siempre en estos casos, cualquier dato que pueda contribuir a la investigación resulta de suma importancia.
Las autoridades recordaron que ante situaciones de este tipo, se debe dar aviso inmediato a la línea de emergencias 911 o a la dependencia policial más cercana. Elonce