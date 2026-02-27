Narcomenudeo en Concepción del Uruguay: Secuestran cocaína, dinero y balanza de precisión tras procedimiento en una plaza. Hay un detenido

Según se confirmó a Génesis24, en un operativo de control nocturno realizado este jueves, efectivos de la Policía Federal hallaron gran cantidad de estupefacientes en pleno espacio público.

El procedimiento tuvo lugar mientras los agentes patrullaban la zona y divisaron a dos hombres en actitud sospechosa manipulando envoltorios.

Al realizar la requisa correspondiente, los uniformados hallaron:

Cocaína: Gran cantidad de dosis listas para su comercialización.

Marihuana: Envoltorios adicionales hallados entre sus pertenencias.

Elementos de pesaje: Una balanza de precisión.

Efectivo: Dinero en billetes de diversa denominación.

La Agente Fiscal de turno ordenó la inmediata detención de uno de los involucrados, quien permanece alojado en la sede local de la PFA a la espera de su declaración indagatoria.

