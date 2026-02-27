Concepción del Uruguay: Detenido tras intentar robar una moto en pleno centro

Según se confirmó a Génesis24, el detenido, cuenta con un frondoso prontuario por hechos similares cometidos durante su etapa como menor. Fue capturado tras una persecución y se resistió violentamente al arresto.

Hoy, minutos después de las primeras horas de la mañana, el personal del Comando Radioeléctrico logró frustrar el robo de un motovehículo en la intersección de las calles Sarmiento y Alem. El protagonista del hecho es un joven de 18 años que, pese a su corta edad, ya es un rostro frecuente para las autoridades locales.

La alerta fue dada por un testigo de 47 años, quien observó al sospechoso manipulando una motocicleta con intenciones de robo. Gracias a la descripción detallada de su vestimenta, los efectivos policiales localizaron al sujeto en las inmediaciones. Al notar la presencia del patrullero, el joven emprendió una veloz huida a pie por calle Sarmiento, pero fue reducido a las pocas cuadras.

Al realizarle el palpado preventivo, los uniformados hallaron entre sus pertenencias una tijera de acero profesional, herramienta que habría utilizado para violentar los dispositivos de seguridad del rodado.

Una vez dentro del móvil policial, el joven de 18 años mostró su faceta más agresiva: comenzó a proferir gritos y a propinar patadas contra la unidad, ofreciendo una feroz resistencia al procedimiento.

En el lugar del hecho, la policía constató los daños en una motocicleta Yamaha YBR color gris. El vehículo presentaba el tambor de encendido forzado y, sobre la vereda, se encontró un traba disco de color amarillo totalmente destruido. Como prueba adicional, la justicia cuenta con filmaciones de cámaras de seguridad de vecinos que captaron toda la secuencia del intento de robo.

Lo más llamativo del caso es que el aprehendido, si bien ahora es mayor de edad, ya estaría vinculado a numerosos hechos de robos y hurtos en la ciudad. Durante su etapa como menor de edad, fue demorado en reiteradas oportunidades por delitos similares, lo que demuestra una conducta delictiva sostenida en el tiempo que la justicia ahora deberá evaluar bajo su nueva condición de adulto.

La Fiscalía Auxiliar en turno dispuso el secuestro de la tijera utilizada para el daño y el traslado del joven a la Alcaidía de la Comisaría Primera, donde permanece alojado bajo los cargos de «Tentativa de Robo en Flagrancia y Resistencia a la Autoridad».

