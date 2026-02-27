Hallaron sin vida al pescador artesanal que era buscado en el río Uruguay

Prefectura halló un cuerpo en el área donde buscaban al pescador gualeguaychuense desaparecido

Efectivos de la Prefectura Naval Argentina hallaron sin vida al pescador artesanal que era intensamente buscado desde el miércoles en aguas del Río Uruguay.

Tras casi 48 horas de búsqueda, el cuerpo del trabajador fue encontrado este viernes por la mañana, durante un nuevo operativo de rastrillaje dispuesto en la zona donde se encontraba antes de su desaparición.

Las tareas se habían reiniciado a primeras horas del día y, cerca del mediodía, se confirmó el hallazgo.

El pescador no había regresado a su punto habitual de trabajo, lo que motivó la alerta de sus compañeros ese mismo miércoles. Desde entonces, colaboraron con las autoridades en la búsqueda, que se extendió hasta el momento del hallazgo.

Las actuaciones correspondientes quedaron a cargo de las autoridades competentes.