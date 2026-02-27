Detenidos del lado uruguayo cuando querían pasar mercadería de contrabando desde Entre Ríos

Un operativo de vigilancia en la zona del río Uruguay permitió desarticular una maniobra de contrabando que trasladaba cientos de cajas de cigarrillos desde Concordia hacia la ciudad uruguaya de Salto.
Contrabando Concordia Salto. En la jornada del miércoles, efectivos que realizaban tareas de control en la zona de Yuquerí, a la altura del kilómetro 369.600 del río Uruguay, detectaron una chalana que se dirigía hacia costas uruguayas aparentemente cargada con bultos, lo que motivó un inmediato despliegue en el sector.
Al arribar al lugar, los uniformados interceptaron un automóvil que circulaba de manera temeraria con el baúl abierto. El vehículo era conducido por un hombre y, al ser detenido, los agentes observaron dos cartones de cigarrillos marca “Gift”, uno ubicado delante del rodado y otro en la parte trasera.
Posteriormente, al llegar a la zona costera, se efectuó un rastrillaje que permitió hallar dos cajas de cigarros marca “Gift”, tres cajas de cigarrillos electrónicos y una bolsa de proteína de 3 kilos marca “Whey”, presuntamente abandonadas por los involucrados en la maniobra ilegal.
Valor y detenidos
Como resultado del procedimiento, se procedió a la incautación del vehículo y de toda la mercadería, dando intervención a la Administración de Aduanas de Salto, que estableció un valor primario de lo secuestrado en 1.227.500 pesos.
En cuanto a las detenciones, dos jóvenes de 19 y 20 años fueron arrestados en el lugar, mientras que un tercer implicado, de 35 años, fue capturado cuando intentaba huir hacia una camioneta para escapar. Todos ellos son de nacionalidad uruguaya. Poco después, fue detenido el cuarto involucrado, quien resultó ser el conductor de la camioneta en la que se pretendía trasladar la mercadería de contrabando.
Las actuaciones estuvieron a cargo de personal de la Prefectura Naval Argentina, con jurisdicción en la zona fronteriza entre Concordia y Salto. Hasta el momento, continúa la búsqueda de la chalana observada inicialmente, sin resultados positivos.
