Allanaron un kiosco que funcionaba como fachada para vender droga y detuvieron a tres personas, una de ellas con tobillera electrónica

El personal de la División Drogas Peligrosas con el apoyo e irrupción de la Guardia Especial, llevó adelante en la tarde de este jueves 26 de febrero un allanamiento en el barrio Llamarada, en Concordia, en el marco de una causa por narcomenudeo.

El procedimiento fue el resultado de una investigación iniciada hace aproximadamente tres semanas por la división a cargo del nuevo jefe Gustavo Decombard, bajo directivas del fiscal Fabio Zabaleta.

Según se informó, las tareas investigativas permitieron determinar que en un domicilio ubicado sobre calle República Argentina, entre Federación y La Paz, se comercializaban dosis de estupefacientes directamente al consumidor bajo la fachada de un kiosco.

Con los elementos reunidos en la pesquisa, la jueza de Garantías Gabriela Seró otorgó la orden de allanamiento, que se desplegó en horas de la tarde.

Al irrumpir en el lugar, los investigadores secuestraron 50 envoltorios de cocaína con un peso total de 17 gramos, una planta de cannabis sativa de aproximadamente 3,40 metros de altura y 117 gramos de semillas de la misma especie.

Además, incautaron 250.000 pesos en efectivo y cinco teléfonos celulares que serán sometidos a peritajes.

A raíz de lo secuestrado, el fiscal Zabaleta dispuso la detención de tres personas: dos hombres, de 25 y 40 años, y una mujer de 44 años. Esta última se encontraba cumpliendo prisión domiciliaria desde hacía tres años por una causa de narcomenudeo y llevaba colocada tobillera electrónica.

Concordia Policiales

Comparte esto: Twitter

Facebook

