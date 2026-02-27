Colón: Joven motociclista sufrió graves lesiones tras colisión contra automóvil

El siniestro vial involucró a un automóvil ocupado por cuatro personas y a una motocicleta. El conductor del rodado menor debió ser trasladado de urgencia tras sufrir fracturas múltiples.

Según se confirmó a Génesis24, anoche personal dependiente de la Jefatura Departamental tomó intervención por un siniestro vial de carácter grave ocurrido sobre la Ex Ruta 26, en las inmediaciones del predio conocido como «El Cicle».

Por causas que se tratan de establecer se produjo la colisión entre un automóvil Fiat Mobi Trekking de color negro, era conducido por un ciudadano de 47 años de edad, oriundo de la ciudad de Mar del Plata, quien se desplazaba acompañado por otras tres personas y una motocicleta Bajaj Rouser de 200 cc, la cual era guiada por un hombre de 30 años. Como resultado del fuerte impacto, el conductor del vehículo de menor porte sufrió heridas de consideración.

En el lugar se hizo presente una ambulancia quien lo traslado hacia el hospital San Benjamín, tras ser evaluado, se confirmó que el accidentado presenta un cuadro de lesiones graves, diagnosticándose fractura de pelvis y de hombro derecho.

APREHENSIÓN POR DESOBEDIENCIA JUDICIAL TRAS TRANSGREDIR MEDIDAS DE RESTRICCIÓN

Por otro lado, un hombre de 35 años fue interceptado y trasladado a sede policial luego de presentarse en el domicilio de su progenitora, sobre el cual pesaba una prohibición de acercamiento vigente.

En una intervención motivada por un llamado a la línea de emergencias, personal dependiente de esta Jefatura Departamental procedió a la aprehensión de un ciudadano que habría quebrantado un mandamiento judicial.

El suceso se desencadenó en una vivienda situada sobre calle Alberdi, de la ciudad de Colón, donde momentos antes se encontraba este ciudadano a pesar de existir una orden de prohibición de acercamiento en favor de la propietaria del inmueble.

Ante el arribo de las patrullas, el sujeto ya se había retirado del lugar, lo que motivó el inicio de un rastrillaje por las arterias adyacentes.

Tras una breve búsqueda por las inmediaciones, los funcionarios actuantes lograron interceptar al implicado en la intersección de calles Alberdi y 3 de Febrero, quien luego de ser aprehendido fue trasladado a dependencia policial, en donde quedó alojado a disposición de la magistratura actuante.

