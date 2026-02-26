Retuvieron en Entre Ríos a cuatro camiones con más de 230 vacas

Un control sanitario en la ruta 12 detectó que gran cantidad de animales tenían garrapatas y se frenó su traslado.
Cuatro camiones que transportaban 232 animales vacunos fueron retenidos este jueves en un control sanitario realizado en el puesto vial Paso Telégrafo, sobre la Ruta Nacional 1,2 a la altura del kilómetro 646, en el límite de Entre Ríos y Corrientes.
Durante la inspección en el departamento La Paz se detectó la presencia de garrapatas en parte del ganado, lo que constituye una infracción a la normativa sanitaria vigente.
La carga y la determinación
La misma, que tenía como destino establecimientos de invernada en la provincia de Buenos Aires y provenía de Bella Vista (Corrientes), no pudo continuar viaje.
Ante la situación se dio intervención a personal de Fucofa y Senasa, que dispuso las actuaciones correspondientes y ordenó el regreso de los animales a su lugar de origen.
Ahora