Un incendio provocó pérdidas totales en una vivienda y su propietario fue hospitalizado

Un voraz incendio destruyó por completo una vivienda ubicada en calle Chacho Peñaloza y cortada Catorce, en el barrio Osvaldo Mañasco, al oeste de Villa Zorraquín, Concordia.
De acuerdo a la información recolección aportada, el hecho se registró este jueves -alrededor de las 14:30 horas-, cuando por causas que aún se tratan de establecer, una casilla de madera tomó fuego rápidamente.
Al momento del siniestro los moradores no se encontraban en el lugar, pero como consecuencia del avance de las llamas, las pérdidas materiales fueron totales.
Intervención
En el lugar, trabajaron dos dotaciones de los Bomberos Voluntarios de Concordia, quienes lograron extinguir el foco ígneo y evitar que el fuego se propagara a viviendas linderas.
También intervino personal del destacamento policial de Osvaldo Mañasco, dependiente de la comisaría quinta, que realizó las actuaciones correspondientes para determinar el origen del incendio.
Descompensación
Al arribar a la escena y observar los daños ocasionados, el propietario del inmueble sufrió una descompensación, por lo que debió ser asistido y trasladado en ambulancia al hospital Delicia Concepción Masvernat de Concordia, para su atención médica. DRU