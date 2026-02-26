jueves 26 febrero 2026

Concepción del Uruguay: Inscriben para la Escuela Municipal de Deporte Adaptado 

La Dirección para la Inclusión de las Personas con Discapacidad informa que la inscripción para el ciclo 2026 de la Escuela Municipal de Deporte Adaptado se realizará del 2 al 13 de marzo. Será de 8.30 a 12 horas en la Dirección de Deportes, ubicada en Av. Italia y Av. 25 de Junio, siendo responsable el coordinador de Deporte Adaptado, Omar Dellavedova.

El ciclo anual le seguirá a lo que fueron las Acciones de Verano 2026: un mes de trabajo y actividades recreativas, deportivas e inclusivas destinadas a niños y jóvenes de la ciudad.

Durante este período se desarrollaron propuestas en articulación con los clubes Parque Sur y Atlético Uruguay, ofreciendo conjuntamente actividades vinculadas a la enseñanza de la natación, con un grupo avanzado y otro que dio sus primeros pasos en el medio acuático.

 

La Escuela Municipal

La Escuela Municipal de Deporte Adaptado funciona durante el año en el Centro Deportivo y Cultural “El Espinillo”. Su creación abrió las puertas del ámbito deportivo a las personas con discapacidad, buscando tanto la inclusión como la proyección competitiva.

A través de la Escuela municipal, el gobierno local asume una competencia que no tiene eco en la Provincia y en la Nación. Esta iniciativa de la Municipalidad busca garantizar que las personas con discapacidad puedan disfrutar del derecho a la práctica deportiva, tal como lo establece la ley nacional 26.378.

Ofrece una variedad de disciplinas adaptadas, incluyendo: básquet, bochas, tenis de mesa, bádminton, atletismo, motricidad. Es coordinada por el profesor Joaquín Erramuspe y cuenta con cuatro profesores de Educación Física.

