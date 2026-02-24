Rugen los motores en «La Histórica»: Concepción del Uruguay recibirá al TC Mouras

Concepción del Uruguay se prepara para un fin de semana de alta velocidad con la llegada del TC Mouras y el TC Pista Mouras. El trazado local, uno de los escenarios más emblemáticos de la provincia, será la sede de la segunda fecha del calendario 2026 los días 28 de febrero y 1 de marzo. Para la afición entrerriana y de toda la región, representa una oportunidad inmejorable de reencontrarse con el clásico espectáculo de los seis cilindros en línea, en un evento que promete movilizar la pasión fierrera local.

La cita en el autódromo uruguayense cobra un matiz especial tras la reprogramación del calendario. Originalmente, esta competencia debía disputarse el 22 de febrero en La Plata junto a las TC Pick Up —donde el piloto local, Tomás Pellandino, brilló con un segundo puesto a bordo de su Ford Ranger—; sin embargo, la ACTC decidió trasladar la acción de las categorías escuela a «La Histórica», otorgándole a la ciudad el protagonismo central del fin de semana automovilístico.

En lo que respecta al parque automotor, las categorías atraviesan un presente de transición. Tras una apertura de temporada en La Plata que registró un mínimo histórico de 24 protagonistas, el ambiente técnico y deportivo sigue de cerca la evolución de las inscripciones. En aquella primera fecha, el TC Mouras contó con 13 máquinas en pista, mientras que el TC Pista Mouras presentó 11, una cifra que la dirigencia busca robustecer en suelo entrerriano.

Pese a los números ajustados, la competitividad en pista se mantiene intacta y se espera que el número de participantes sea similar al del debut. Los fanáticos aguardan con expectativa la publicación de la lista oficial de inscriptos y el cronograma detallado de actividades, los cuales serán difundidos por la ACTC en las próximas horas, detallando los horarios de entrenamientos, clasificaciones y las finales del domingo.

Con la infraestructura del autódromo lista y el entusiasmo de los seguidores locales, Concepción del Uruguay vuelve a ratificar su lugar como plaza fundamental del automovilismo nacional, siendo el epicentro de la formación de los futuros talentos del Turismo Carretera.

