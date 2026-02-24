Sadepan ampliará su capacidad productiva en Concepción del Uruguay

El intendente de Concepción del Uruguay, José Eduardo Lauritto, recibió en su despacho al presidente de la firma Sadepan Latinoamericana, Mario Luis Speranza, y al apoderado legal de la empresa, Dr. Leonardo Bernal. Durante el encuentro dialogaron sobre la actualidad de la firma y el contexto productivo de la región.

Los empresarios solicitaron la audiencia para transmitir una noticia significativa para la ciudad: la decisión de ampliar la capacidad productiva de la planta local, una inversión que permitirá duplicar su plantel de trabajadores y alcanzar los 170 empleados hacia mediados del próximo año.

Speranza, presidente de Sadepan Latinoamericana —empresa dedicada a la fabricación de paneles de madera y con una importante planta en el parque industrial de la ciudad— explicó que la iniciativa contempla la instalación de dos nuevas líneas de producción durante 2026. “Vinimos especialmente a presentarle al intendente este proyecto de ampliación, que prevé incorporar dos nuevas líneas productivas a lo largo de este año”, señaló.

En ese sentido, destacó el impacto que tendrá la inversión en la comunidad: “Lo más importante para la ciudad es que vamos a duplicar nuestra dotación actual de personal, lo que implica más empleo y más movimiento para toda la actividad maderera y su cadena asociada. En un país donde producir y crecer no es sencillo, queríamos traerle personalmente esta buena noticia al intendente”.

Speranza también agradeció el acompañamiento institucional: “Fuimos muy bien recibidos, el intendente nos dedicó su tiempo y puso a disposición tanto su apoyo como el de su equipo de trabajo. Para nosotros era importante contarle este proyecto de primera mano y expresar nuestro agradecimiento a Concepción del Uruguay por la recepción”.

Actualmente la empresa cuenta con 87 trabajadores y, con la concreción del proyecto, la dotación ascenderá a 170 empleados. La nueva etapa comenzaría entre mayo y junio de este año y se extendería hasta marzo de 2027, dado que se trata de líneas de gran porte cuyo proceso de instalación y equipamiento demandará varios meses.

Por su parte, el intendente Lauritto destacó la importancia de la decisión empresarial en el contexto actual: subrayó que, en tiempos complejos para la producción nacional, que una firma radicada en la ciudad decida invertir, ampliar su capacidad y proyectar crecimiento a futuro constituye una noticia que debe celebrarse. Asimismo, ratificó el acompañamiento del Municipio en todo lo que esté a su alcance para facilitar el desarrollo del proyecto y fortalecer el entramado productivo local.

Sadepan Latinoamericana S.A. inició sus operaciones en el año 2000, cuando se instaló en Concepción del Uruguay, provincia de Entre Ríos, en un predio de 78 hectáreas ubicado en las afueras de la ciudad, con 25.000 metros cuadrados de superficie cubierta.

